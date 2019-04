MotoGP | Marc Marquez | “Non vedo l’ora di tornare in pista a Jerez” Jorge Lorenzo | “Punto

oasport

vuole dimenticare al più presto la caduta nel GP degli USA, due settimane fa lo spagnolo era scivolato a terra sul circuito di Austin dove aveva sempre vinto e non è così riuscito a porre il proprio sigillo nella terza tappa del Mondiale. Il centauro della Honda tornerà innel weekend quando andrà in scena il GP di Spagna. Il Campione del Mondo punta a un pronto riscatto sul tracciato di Jerez e sembra molto motivato in vista dell'appuntamento iberico: "Jerez è sempre una gara speciale perché è la prima in Europa e c'è molto sostegno da parte dei tifosi spagnoli. Ovviamente ci avviciniamo allo stesso modo di ogni fine settimana e dobbiamo sfruttare al meglio ogni momento in. Il tempo tra la gara in America e qui è sembrato più lungo che mai, nondiin sella alla mia moto".

