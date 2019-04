Descend è un affascinante puzzle RPG attualmente su Kickstarter

eurogamer

(Di martedì 30 aprile 2019) Twinspell Studio è uno sviluppatore emergente composto da 5 neolaureati, e il loro primo gioco sembra fantastico. Intitolato, si tratta di un gioco di ruolo con elementie platform che si svolge in un mondo fantastico.sta raccogliendo fondi attraverso una campagna, nel tentativo di arrivare a 37.167 $ prima del 17 maggio 2019, riporta Dualshockers.Per quanto riguarda il gioco stesso,segue le vicende di una ragazza di 12 anni, Faye, che è il leader legittimo del suo clan all'interno di Calder's Chasm, una gigantesca struttura in rovina. I suoi genitori scomparvero durante una spedizione a Calder's Chasm, dando a Faye una motivazione ancora più personale per esplorare. Faye ha anche alcune abilità magiche che le permettono di manipolare la vita delle piante e controllare le sentinelle di pietra chiamate Orison.Leggi altro...