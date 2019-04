TelevideoRai101 : Juncker: Sanchez formerà governo pro-Ue -

"Il presidentescriverà a Pedroper complimentarsi per la sua vittoria chiara nelle elezioni in Spagna ieri. Siamo fiduciosi che, secondo il processo costituzionale spagnolo, Pedrosarà in grado di formare unstabile e pro-europeo che permetterà alla Spagna di continuare a giocare un ruolo importante nell'Ue come è stato il caso finora". Lo ha detto il portavoce della Commissione, Margaritis Schinas,sottolineando che "la maggioranza schiacciante degli spagnoli" ha scelto partiti pro-Europa.(Di lunedì 29 aprile 2019)