Guendalina Tavassi arriva al Gf | il confronto con Cristian degenera

Cristian Imparato aggredisce Guendalina Tavassi al GF 2019 : Cristian Imparato sbotta contro la Tavassi: “Sei ridicola!” Guendalina Tavassi questa sera è ritornata nella casa del GF 2019. Il motivo? Il tanto atteso confronto con Cristian Imparato. Quest’ultimo non ha di certo utilizzato toni calmi e pacati, tant’è che più volte è stato ripreso da Barbara d’Urso durante lo scontro. Sei ridicola e volgare. Fatti iniettare un po’ di materia grigia al posto del botox! Ha ...

Anticipazioni Grande Fratello - oggi : una lettera per Serena - ospite Guendalina Tavassi : Dopo il momentaneo spostamento della scorsa settimana, il Grande Fratello 16 torna in onda il lunedì sera con la quarta puntata condotta da Barbara d'Urso. Quello di oggi 29 aprile sarà un appuntamento ricco di spunti per le dinamiche che si sono venute a creare in settimana. Negli ultimi giorni infatti non sono mancati gli scontri tra concorrenti, così come le pungenti dichiarazioni di qualcuno di loro e una possibile espulsione a causa di una ...

Domenica Live : duro scontro tra Guendalina Tavassi e la cognata di Cristian Imparato : Tutto è iniziato da una rivelazione di Roger Gart durante una puntata di Pomeriggio 5. L'opinionista parlò di un presunto flirt di Cristian Imparato con un parrucchiere, precisamente il parrucchiere di fiducia di Guendalina Tavassi. La Tavassi, anch'essa presente in studio quel giorno, aggiunse di esserne a conoscenza e rivelò anche dell'altro. Stando a quanto detto da questo parrucchiere, durante la loro conoscenza Cristian Imparato gli avrebbe ...

Domenica Live - Guendalina Tavassi su Cristian Imparato : "Una vipera acida con le lenti a contatto colorate azzurre" : Ma sei seria? Spara a zero per portarsi due soldi a casa. Mi deve ringraziare perché sono qui e parlo di lei. Stai a casa a massaggiare il culo o a casa con i tuoi figli. Si tappasse questa bocca. Mi deve solo ringraziare. Non so cosa fa nella vita. Fa dei selfie molto volgariQueste le dure parole di Cristian Imparato nei confronti di Guendalina Tavassi, durante la puntata del serale di lunedì 22 aprile. L'ex concorrente del Grande ...

Gf 16 - Guendalina Tavassi risponde a Cristian : 'E' un bugiardo - invidioso e cattivo' : L'acceso scontro tra Cristian Imparato e Guendalina Tavassi non si arresta. L'ex gieffina, ospite di Pomeriggio 5, ha svelato che il suo hair stylist ha avuto una relazione con l'ex bambino prodigio di Io canto. Inoltre, questo ragazzo le avrebbe rivelato dei ritocchini estetici al volto del cantante. Durante la terza puntata del Grande Fratello 16, il giovane artista siciliano ha voluto chiarire, una volta per tutte, questa sgradevole ...

