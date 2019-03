lastampa

(Di lunedì 1 aprile 2019) L'si dissolve davanti a una grandissima Lazio. A decidere la sfida Champions a San Siro è un gol di testa di Milinkovic al 12' del primo tempo. Tre punti che rilanciano la Lazio a ridossoe ...

FcInterNewsit : Spalletti esplode: 'Mediare per far giocare Icardi è umiliante. Bisogna essere credibili in uno spogliatoio' - Raffaele_Candel : RT @sminkionauta: Mercoledì 3 aprile Genoa - Inter Ore 22:31 Icardi in panca Spalletti gli dice di spogliarsi per fare gli ultimi 3 minuti… - Glinformati : Spalletti esplode sul caso Icardi: “Chiedete a un tifoso dell’Inter se gli fa piacere se un giocatore va pregato pe… -