Juve | dalla Spagna | de Ligt-Barcellona | quasi fatta

Calcio femminile - Serie A 2019 : Fiorentina-Florentia 4-2 - le viola servono il poker ed a -1 dalla Juventus : Nel posticipo domenicale della terzultima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A, vittoria della Fiorentina al Gino Bozzi di Firenze nel derby cittadino contro il Florentia. Un match spettacolare conclusosi sul 4-2 in favore delle gigliate, per effetto delle marcature di Valery Vigilucci, Heleen Jaques, Alia Guagni e di Ilaria Mauro per la compagine allenata da Antonio Cincotta, mentre a segno in due circostanze Isotta Nocchi tra ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : Zidane 'scarta' Isco - c'è la Juve : Una vera e propria rivoluzione attenderebbe il Real Madrid, dopo anni di successi nazionali ed internazionali, il flop di quest'anno in Liga e Champions League ha spinto Florentino Perez a scegliere Zidane per rilanciare il club. L'allenatore francese dovrà pensare a vincere ma anche a ricostruire una squadra che potrebbe perdere pezzi importanti. Se da un lato probabilmente Marcelo resterà al Real, in quanto uno dei fedelissimi del francese, ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : accordo Zidane-Pogba : Secondo quantor scrive il portale 'OKDiario' e rilancia il sito 'Sport.es' infatti, su Pogba oltre al costante pressing della Juventus che lo rivorrebbe in bianconero va registrato soprattutto l'...

Vincenzo D'Amico : 'Il ciclo di Allegri alla Juve è finito - a prescindere dalla Champions' : La fine della stagione è ancora lontana, ma le notizie di calciomercato non smettono di catturare l'attenzione dei media. Se il mercato dei giocatori è sempre il protagonista, quest'anno anche quello degli allenatori potrebbe risultare molto interessante. Potrebbero esserci infatti molti cambiamenti nelle panchine, anche di top club. La panchina più discussa sembra proprio essere quella della Juventus, in quanto dopo diverse stagioni l'attuale ...

Coutinho-Juventus - clamoroso dalla Spagna : c’è il piano bianconero : COUTINHO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Sport“, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Coutinho qualora i bianconeri entrassero nell’ottica delle idee di privarsi di Dybala. Situazione totalmente da valutare con estrema calma e pazienza. Tutto dipenderà, innanzitutto, dal nuovo potenziale allenatore bianconero e dalle nuove scelte tattiche che si faranno. […] More

Possibile riavvicinamento tra la Juve e Conte - un suo ritorno dipenderebbe dalla Champions : La Juventus, nei prossimi mesi, si giocherà la possibilità di alzare al cielo due trofei. I bianconeri vogliono chiudere il discorso scudetto e soprattutto puntano a raggiungere la finale di Champions League. Solo quando la stagione sarà finita, la Juve farà il punto sul futuro e deciderà insieme a Massimiliano Allegri se continuare insieme oppure se le loro strade si divideranno. In caso di divorzio, i bianconeri dovranno cercare un altro ...

Juventus - Pogba rimane l’obiettivo principale : le ultime dalla Spagna : Juventus Pogba – Il sogno dei tifosi bianconeri non è sfumato e, a confermare le voci, ci pensano alcuni rumors provenienti dalla Spagna. Secondo quanto riportano gli spagnoli di “As”, infatti, c’è proprio la Signora sulla strada che vorrebbe il centrocampista francese al Real Madrid. Pogba ha ammesso che gli piacerebbe giocare agli ordini di Zidane […] L'articolo Juventus, Pogba rimane l’obiettivo principale: ...

Sarri ha imparato dalla Juve : meno bello e più efficace - il Chelsea lo tenga : ... non sono mai stato entusiasta della qualità del gioco di Allegri, anche perché spesso il gioco è completamente assente,, ma c'è una cosa che la Juve sa fare meglio di quasi tutti nel mondo: la ...

Mercato Inter - la bomba dalla Spagna : in arrivo Modric grazie alla… Juventus : Mercato Inter – L’Inter si prepara per il fondamentale match di campionato contro la Lazio, vero e proprio scontro per la qualificazione in Champions League. Fiducia ritrovava in casa nerazzurra dopo il successo nel derby contro il Milan, l’intenzione adesso è quella di iniziare una striscia di risultati positivi. Nel frattempo si continua a parlare di Mercato, in particolar modo notizia importante che arriva direttamente ...

Ancelotti ed il mercato del Napoli per limare il gap dalla Juve : “Koulibaly non si muove ed in entrata…” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato delle possibili mosse di calciomercato della squadra di Aurelio De Laurentiis nella prossima sessione Carlo Ancelotti si appresta a rimanere sulla panchina del Napoli ancora molto a lungo. Le sue dichiarazioni e quelle del presidente De Laurentiis lasciano presagire un sodalizio duraturo, intanto il tecnico ha rilasciato qualche intervista nella quale ha parlato di calciomercato. Parlando ...

Schiaffo alla tradizione della Juve : via le strisce dalla maglia bianconera : Prima il cambio del simbolo nel 2017, ora la rivoluzione della maglietta con l'addio alle strisce. Prosegue il cambiamento della Juve e ora il club più tifato d'Italia decide di abbandonare il look ...

Juve - rumors dalla Spagna : Perez offre Kroos per Pjanic : TORINO - La più grande innovazione, a volte, è la tradizione. E così, in un mercato che ha ormai squarciato il tabù delle offerte a tre cifre, trova ancora posto l'antica arte del baratto. L'ultima ...

Qualificazioni Euro 2020 – Dalla sfida contro il Liechtenstein all’infortunio di CR7 - Mancini : “è normale che alla Juve siano preoccupati” : Dalla sfida di stasera contro il Liechtenstein all’infortunio di Cristiano Ronaldo: le parole di Roberto Mancini a poche ore Dalla seconda partita delle Qualificazioni agli Europei 2020 “Dobbiamo cercare di fare bene e fare gol, più ne facciamo e meglio è. Abbiamo sempre creato tanto, prima o poi le situazioni cambiano e i gol arriveranno anche nelle partite più importanti. Non credo sarà un problema anche perché i giocatori ...

Mercato Juventus - c’è l’affondo : doppio colpo a sorpresa dalla Roma : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte da protagonista in vista del prossimo Mercato estivo. Come trapelato dalle ultime indiscrezioni di “TMW“, i bianconeri potrebbero tentare l’affondo reale e concreto per due giocatori della Roma. Una doppia trattativa che potrebbe decollare solamente in caso di mancata qualificazione della Roma alla prossima fase […] More