STADIO SAN SIRO Intiglietta | ecco il mio Meazza e non è solo un sogno

Lo STADIO di San Siro : 3 motivi per abbatterlo - 3 per ristrutturarlo : Inter e Milan hanno raggiunto un'intesa su San Siro e vogliono costruire a fianco all'attuale Meazza un impianto tutto nuovo. La scelta di abbattere lo stadio trova una forte opposizione, è nato un ...

STADIO SAN Paolo - le parole di De Laurentiis in merito all’impianto di Napoli : Non solo stadi di Milano e Roma, ma anche il San Paolo di Napoli potrebbe presto conoscere un nuovo destino. Anch’esso abbastanza obsoleto, è un impianto su cui sicuramente bisognerebbe intervenire. A tal proposito, non si è fatto attendere un pensiero in merito da parte del Presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis che, in occasione della manifestazione ‘Il Sabato delle idee‘ che si sta svolgendo al Cus di Napoli ...

San Siro - tutte le cifre : nuovo impianto - ristrutturazione - naming rights - rende di più uno STADIO per due o uno a testa? : San Siro non si presterebbe al naming right, dicono i manager dello sport. Perché lo stadio, a loro dire, è troppo connotato. Come togliersi dalla testa il nome San Siro, piuttosto che Meazza con ...

Salvini : 'San Siro nel cuore ma aspetto lo STADIO nuovo' : 'aspetto uno stadio nuovo. Se è vicino almeno non dobbiamo cambiare 'Luci a San Siro' di Vecchioni. Quindi, mi auguro che possa nascere lì facendo parte di un progetto con negozi, ristoranti e le ...

STADIO Milano - Tronchetti Provera : “l’ideale sarebbe avere un altro STADIO senza abbattere San Siro” : “San Siro e’ un luogo speciale per ogni tifoso e chiunque ami il calcio. Lascio alle societa’ la decisione con il Comune su cosa sia meglio fare. Da tifoso dico che questo e’ uno stadio che permette di vedere le partite in modo particolare, e’ bellissimo per gli spettatori, ha una storia. La parte economica conta, naturalmente, ma c’e’ anche quella emotiva. L’ideale sarebbe avere un altro ...

San Siro - Salvini : “Ci vuole uno STADIO nuovo” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini replica a chi gli chiede se Milano necessità di un nuovo stadio: “Ci vuole un impianto nuovo“. Prosegue: “A me interessa avere uno stadio bello, sicuro, nuovo, in una zona che viva sette giorni su sette. Poi da milanese e da milanista San Siro ce l’ho nel cuore, però sono molto oggettivo, razionale e concreto, mi interessa che le famiglie possano andare allo stadio in ...

San Siro - Matteo Salvini sta col Milan : “serve un nuovo STADIO” : Matteo Salvini ha detto la sua in merito al nuovo stadio del Milan che potrebbe anche non essere a San Siro come rivelato dal presidente Scaroni “Aspetto uno stadio nuovo, ci vuole“, così il ministro dell’Interno Matteo Salvini replica a chi gli chiede se Milano necessità di un nuovo stadio. “A me interessa avere uno stadio bello, sicuro, nuovo, in una zona che viva sette giorni su sette. Poi da Milanese e da ...

San Siro - Scaroni : «Se lo STADIO non si potrà cambiare il Milan andrà via» : Il dibattito sul possibile nuovo stadio di Inter e Milan prosegue. Stavolta interviene il presidente rossonero Paolo Scaroni che intervenendo durante l'evento «Il Foglio a San Siro» spiega: «Non ...

STADIO Milano - Scaroni : “Non escludo la possibilità di andar via da San Siro” : Il presidente del Milan Paolo Scaroni, intervenuto durante l’evento ”Il Foglio a San Siro”, ha parlato anche del tema Stadio: “Non escludo di andare via da San Siro, l’esigenza di fare una cosa ben fatta è assoluta. Se la disputa ideologica su San Siro portasse alla conclusione che non possiamo toccare nulla su questo impianto, noi ce ne andiamo. Serve fare un percorso come quelli che hanno seguito le big ...

Milan - Scaroni boom sulla questione STADIO : “se continuano queste dispute ce ne andiamo da San Siro!” : Milan, il presidente Paolo Scaroni ha parlato della querelle San Siro che sta facendo molto discutere in queste ore: Meazza abbattuto sì o no? Il presidente del Milan Paolo Scaroni, stamane è stato ospite dell’evento “Il Foglio a San Siro”, all’interno del quale è stato interpellato sulla questione stadio Meazza, caldissima in queste ore. Il presidente rossonero non si è certo sottratto dal parlare della querelle, ...

STADIO Milano - Evani : “Demolire San Siro? E’ un tempio che genera emozioni uniche” : Alberigo Evani, ex giocatore del Milan e attuale vice allenatore della nazionale, si dice contrario alla possibilità che Inter e Milan possano costruire un nuovo impianto al posto di San Siro: “L’idea di demolire San Siro non mi piace. E’ un monumento, un tempio, non solo uno Stadio. Sarebbe come abbattere il Colosseo a Roma. Solo entrare in uno Stadio così genera emozioni uniche e intense, mette pressione. Alcuni ...

Universiadi - accordo per i seggiolini allo STADIO SAN Paolo : accordo raggiunto sul cronoprogramma per l’intervento sui seggiolini allo stadio San Paolo di Napoli, in vista dell’Universiade che si terrà dal 3 al 14 luglio. A breve ci sarà il via ai lavori nell’impianto, mentre lo smontaggio dei posti a sedere comincerà dal giorno successivo alla partita di andata dei quarti di finale di Europa League tra Napoli e Arsenal, in programma il 18 aprile alle ore 21. Le aree di smontaggio ...

STADIO Milano - Ignazio La Russa : “l’ipotesi di abbattere San Siro mi sembra da scartare” : “L’ipotesi di abbattere quella che è considerata la Scala del calcio mi sembra veramente da scartare perché non rispettosa della storia e della tradizione della città di Milano”. Sono le importanti dichiarazioni in una nota di Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia, noto tifoso dell’Inter. “Resto fermamente favorevole alla proposta a suo tempo avanzata ...

STADIO SAN Paolo - dopo Napoli-Arsenal al via i lavori sui seggiolini : L’incontro tra Napoli e Arsenal sarà l’ultimo con i vecchi seggiolini al San Paolo, al via i lavori per rimodernare l’impianto Accordo raggiunto sul crono-programma per l’intervento sui seggiolini allo Stadio San Paolo di Napoli, in vista dell’Universiade, che si terrà dal 3 al 14 luglio. A breve ci sarà il via ai lavori nell’impianto, mentre lo smontaggio dei posti a sedere comincerà dal giorno ...