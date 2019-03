Reagire o tutti a casa

huffingtonpost

(Di domenica 31 marzo 2019) Se il Governo non è in grado di, meglio votare. Quando Confindustria prende posizioni così drastiche, l'onda lunga a Palazzo Chigi arriva. Chiedere a Enrico Letta, per informazioni. Il presidente degli industriali, Vincenzo Boccia, intervistato su Raitre nel corso di Mezz'ora in più, usa toni ultimativi: siamo alle soglie dell'chance prima del punto di non ritorno economico. M5S e Lega devono comprendere se le divisioni interne che intercettano più piani sono ormai "strutturali", cementificate, se cioè hanno abbandonato le dinamiche della dialettica, anche rissosa, tra due partiti con idee e anche valori diversi per concretizzarsi sulla impossibilità di andare avanti. Perché "piuttosto che la paralisi, meglio andare a votare", sostiene Boccia.o andare a. Il bivio è stretto ed è reso ancora più ...

