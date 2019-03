Milan | il saldo di Donnarumma resta attivo | più paratissime che errori

Milan - niente sconto per Bakayoko : il Chelsea vuole il saldo completo ed il FPF rappresenta un ostacolo : Bakayoko ed il Milan vorrebbero proseguire nel proprio cammino assieme, il Chelsea però non vuole scendere a compromessi rifiutando ogni possibile sconto Il centrocampista francese Bakayoko ha preso in mano le redini del centrocampo del Milan, tanto da essere preferito con continuità a Biglia nello scacchiere di Gattuso. Bakayoko è arrivato in rossonero in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, un riscatto fissato a cifre però molto ...