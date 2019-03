Il triste primato dell' Abruzzo nella ludopatia

agi

(Di domenica 31 marzo 2019) Se l'detiene ilnegativo per il gioco d'azzardo, le concause vanno ricercate anche in tragedie come i terremoti'Aquila e del Centro Italia e quella di Rigopiano. È l'ipotesia psicoterapeuta Giada Costantini, espertae dipendenze del centro 'Studi Cognitivi' di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), intervenuta all'Aquila al convegno "La 'potenza del talento' per combattere la".L'è la regione con la raccolta pro capite più alta d'Italia: ogni giocatore spende ben 1.767 euro all'anno. Un'impennata nel gioco d'azzardo si è registrata in particolare all'Aquila e provincia dopo il terremoto del 6 aprile di dieci anni fa. Il convegno è stato promosso da SkillPower, la piattaforma web di giochi d'abilità, ideata dai giovani aquilani Alfredo Specchio, Pietro De Gregorio e Andrew Rivelli."I dati allarmanti sono ...

