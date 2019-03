Formula 1 | sorprendente retroscena in casa Ferrari | Leclerc avrebbe potuto chiudere

sportfair

(Di domenica 31 marzo 2019) Secondo quanto filtrato dal box dellaalzare il ritmo per difendere il secondo posto ma sarebbe andato incontro ad un grave inconveniente Una giornata da dimenticare per la, costretta ad assistere alla solita doppietta Mercedes per colpa di un guaio che ha obbligato Charlesal 45° giro del Gp del Bahrain.photo4/LapresseUna perdita di potenza alla power unit della SF90 del monegasco, giunto poi terzo al traguardo dopo essere stato sorpassato anche da Bottas. Solo la Safety Car ha salvato il podio del giovane pilota, visto che Verstappen sarebbe riuscito a sopravanzarlo proprio a pochi chilometri dal traguardo. Eppure, secondo quanto filtrato dal box delladifendere addirittura il secondo posto, visto che riusciva a girare in 1’39”. Tenendo però quel ritmo, il monegasco...

TuttoMotoriWeb : #Wolff teme la #RedBull: 'Motore #Honda sorprendente' -