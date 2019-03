F1 | Gp Bahrain | vince Hamilton | Leclerc chiude terzo

Gp Bahrain - il motore di Leclerc si ferma sul più bello : vince Hamilton davanti a Bottas - terzo il ferrarista : Un guasto al motore ferma la cavalcata di Leclerc costretto a cedere il passo a 10 giri dal termine ad Hamilton che vince il Gp del Bahrain. Ne approfitta anche Bottas che arriva secondo, mentre la ...

Formula Uno : Hamilton vince Gp Bahrain : 18.49 Lewis Hamilton (Mercedes) si aggiudica il Gp del Bahrain,seconda gara del Mondiale.L'iridato precede il compagno di squadra Bottas, che conserva la leadership in classifica,e lo sfortunato Leclerc (Ferrari).Poi Verstappen e Vettel Al via Vettel brucia il poleman Leclerc Al 6° giro il monegasco passa a condurre,davanti al tedesco.Al 38°giro Vettel va in testacoda e perde posizioni. Davanti Leclerc sembra imprendibile, ma nel finale accusa ...

F2 : Luca Ghiotto vince in Bahrain : Luca Ghiotto ha vinto la gara di F2 sul circuito del Bahrain. Il pilota di Arzignano si è così portato in testa alla classifica generale. Sesto posto per Mick Schumacher, beffato nel finale da Louis ...

F2 - Bahrain : Mick Schumacher sesto in Gara 2 - vince Ghiotto : MANAMA - L'italiano Luca Ghiotto ha vinto Gara 2, la sprint race, della F2 in Bahrain. Ghiotto, UNI-Virtuosi Racing, che ha mostrato ottima gestione di gomme e ritmo nel corso della Gara, ha preceduto ...

Formula 1 – La sincerità di Wolff in Bahrain è spiazzante : “il ritorno delle Ferrari? Preferivo stravincere” : Le parole di Toto Wolff dopo le qualifiche del Gp del Bahrain che hanno visto le Ferrari dominare Un sabato scoppiettante sul circuito di Al Sakhir: Charles Leclerc ha conquistato la sua prima pole position, diventando il secondo poleman più giovane della storia dopo Sebastian Vettel. E’ proprio il tedesco della Ferrari a piazzarsi alle spalle del suo compagno di squadra, firmando così una prima fila tutta rossa in Bahrain, davanti ...

Formula 2 - Nicholas Latifi vince Gara-1 del Gp del Bahrain : Luca Ghiotto secondo dopo una splendida rimonta : Il pilota canadese vince la prima gara della stagione di Formula 2 in Bahrain, precedendo sul traguardo Ghiotto e Sette Camara Nicholas Latifi vince Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento della stagione di Formula 2. Il canadese taglia per primo il traguardo del circuito di Sakhir in Gara-1, al termine di una gara perfetta dominata dall’inizio alla fine. Grande la prestazione anche di Luca Ghiotto, l’italiano chiude al ...

Favoriti GP F1 Bahrain 2019 : quote e pronostico - chi vincerà : Favoriti GP F1 Bahrain 2019: quote e pronostico, chi vincerà quote GP Bahrain 2019 Questo weekend torna la Formula 1 2019 con la gara del Bahrain, sul circuito di Sakhir di Manama. Da venerdì 29 a domenica 31 Marzo le quattro ruote ci terranno incollati agli schermi per vederle sfrecciare sull’asfalto bollente, in cerca di punti utili per la classifica. Favoriti GP F1 Bahrain 2019: pronostico Dopo il flop della Ferrari al Gran ...

Milano-Sanremo 2019 : scelta la Bahrain-Merida. Vincenzo Nibali : “Buoni segnali - non sarà facile ma ci proverò” : L’attacco sul Poggio, con la vittoria in Via Roma del 2018 resteranno sicuramente indimenticabili. È già passato un anno e Vincenzo Nibali, con la sua Bahrain-Merida, si presenta al via dell’edizione numero 110 della Classicissima di Primavera, la Milano-Sanremo, che si disputerà sabato. scelta la formazione per la squadra asiatica: oltre allo Squalo dello Stretto presenti anche Sonny Colbrelli, Kristijan Koren, Marcel Sieberg, Dylan ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali e il futuro : lontano il rinnovo con la Bahrain-Merida - Trek-Segafredo più vicina? : Vincenzo Nibali sta disputando la Tirreno-Adriatico, oggi ha dato dei segnali interessanti dopo aver deluso nella cronometro a squadre d’apertura e si sta preparando in vista del Giro d’Italia ma non bisogna dimenticare che lo Squalo sta anche trattando per il contratto del 2020. Il siciliano è infatti in scadenza con la Bahrain Merida ed è molto corteggiato dalla Trek Segafredo, le ultime indiscrezioni riportate ...