Web serie a Gela per la promozione del territorio

'Italia Sicilia Gela' - Web serie prodotta da Jacopo Fo : Gela, 30 mar. (AdnKronos) - A via la prima di "Italia Sicilia Gela", la web serie diretta dal giovane regista campano Iacopo Patierno prodotta da Jacopo Fo nell’ambito del progetto “Gela le radici del futuro”. Il battesimo ufficiale si è tenuto al teatro Eschilo della cittadina nissena. Dopo la proi

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : incertezza a Roma e Milano : Pronostici Serie A – Prende il via la 29^ giornata del campionato di Serie A. Anticipo del venerdì tra Chievo e Cagliari. Tre le sfide del sabato tra cui la Juve che ospita l’Empoli e il Milan in trasferta contro la Sampdoria. Big match la domenica: alle 15 Roma-Napoli e alle 20.30 Inter-Lazio. Le altre gare di giornata vedono tre scontri salvezza: Udinese-Genoa, Frosinone-Spal e Bologna-Sassuolo. L’Atalanta va in trasferta a ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : insidia Foggia per il Brescia : Pronostici Serie B – Si gioca un turno molto importante valido per il campionato di Serie B, la giornata si apre con l’interessante match tra Cremonese e Verona. Piatto ricco il sabato, trasferta per il Benevento contro l’Ascoli, così come il Crotone sul Carpi in un vero e proprio scontro per la salvezza. Il Palermo cerca punti per la promozione sul campo del Cosenza, Perugia e Salernitana davanti al pubblico amico ...

"Connessi o Sconnessi" - una serie di incontri per genitori e insegnanti sul Web e le sue insidie : Il corso è dedicato a genitori ed insegnanti, che verranno 'istruiti' sulle nuove frontiere della tecnologia, in modo da poter immergersi nel mondo dei propri figli. Le date e i temi saranno i ...

La sosta in Serie A e la Nazionale in campo : la reazione del Web è tutta da ridere [FOTO] : 1/6 ...

Renzi : persone serie sempre garantiste - non si nascondono dietro Web : Roma – “Le persone serie sono garantiste, sempre. Non diventano giustizialiste con gli avversari, non regalano immunita’ agli alleati, non scoprono il garantismo solo per gli amici”. Lo scrive su facebook Matteo Renzi (Pd). “Le persone serie- aggiunge- scelgono in liberta’ senza nascondersi dietro al sacro blog o alla piattaforma. Le persone serie sanno che la giustizia e’ una cosa seria. E che fanno ...

'Il caso Ziqqurat' - la prima Web serie interattiva italiana. Con Tonio Cartonio - : ... «Da quando personaggi come Tonio CarTonio della Melevisione e Sonia Ceriola de La posta di Sonia sono scomparsi dalle scene, il pubblico di Internet ha sempre cercato dei risvolti di cronaca nera». ...

Top 11 Serie A - 28^ giornata : la formazione ideale di CalcioWeb [FOTO] : 1/14 Prandelli (Foto LaPresse) ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : il Benevento deve tornare a vincere - il Verona cerca conferme : Pronostici Serie B – 29^ giornata di Serie B che si apre con il consueto anticipo di stasera tra Pescara e Cosenza. Domani quattro gare alle 15 e una alle 18 tra cui Benevento-Spezia, Livorno Salernitana e Verona-Ascoli. Domenica impegnate in casa Palermo e Venezia, che si sono scontrate nel posticipo di lunedì scorso, e il Crotone che alle 21 ospiterà il Lecce. Pronostici Serie B Benevento-SPEZIA 1 – Campani che si devono ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : incognita derby : Pronostici Serie A – Si apre stasera la 28^ giornata di Serie A con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Viola col dubbio Chiesa, isolani che puntano ad allungare sul terzultimo posto occupato dal Bologna. Domani tocca alla Roma, impegnata a Ferrara contro la Spal. I giallorossi vogliono vincere per avvicinarsi alle due milanesi, impegnate nel derby domenica sera. La Juventus gioca a Genova contro la squadra di Prandelli domenica alle 12.30 ...

Casting di Cineworld Roma per un nuovo film e di Angelika Vision per una Web serie : Sono attualmente in corso, a cura di Cineworld Roma, i Casting per un nuovo progetto cinematografico. Sono inoltre aperte le selezioni per una interessante web serie prodotta da Angelika Vision. Progetti cinematografici Per la realizzazione di un nuovo progetto cinematografico, Cineworld Roma cerca un chitarrista, specializzato nell'ambito della chitarra classica e domiciliato a Roma. Le riprese verranno poi effettuate nella Capitale. I ...

Top 11 Serie A - 27^ giornata : la formazione ideale di CalcioWeb [FOTO] : 1/14 De Zerbi (Massimo Paolone/LaPresse) ...

Ritornano i ragazzi di SKAM Italia - la serie italiana più seguita del Web - : Rolling Stone l'ha inserita al sesto posto tra le serie più belle del 2018, il Corriere addirittura la piazza al primo , mentre stando a Vanity Fair è l'ottava serie Italiana più famosa al mondo, addirittura più de Il commissario Montalbano: si tratta di SKAM Italia , un vero e proprio fenomeno del Web nato esattamente un anno fa e che è riuscito a triplicare i suoi spettatori in pochi ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : Pronostici Serie A – Si apre stasera la 27^ giornata di Serie A con l’anticipo di Torino tra Juventus e Udinese. Capolista sul velluto dopo la vittoria di Napoli ed un più che rassicurante +16 sugli azzurri. Domani lo scontro diretto tra Parma e Genoa e la trasferta di Verona per il Milan, che ha la possibilità di mantenere il terzo posto o allungarlo in caso di frenata dell’Inter: impegno “alla portata” per i ...