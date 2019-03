optimaitalia

(Di sabato 30 marzo 2019)Negli ultimi giorni si parla tantissimo in Rete del cosiddettoP10, in riferimento al possibile rilascio dell'con Android Pie ed9. In particolare, alcune fonti parlano di un rilascio imminente, creando a conti fatti false speranze per il pubblico, tra le altre cose senza citare canali ufficiali dai quali sarebbe stata "estratta" la notizia. Alla luce della situazione che si è venuta a creare in Italia, ritengo doveroso oggi 30 marzo condividere coi nostri lettori tutte le notizie raccolte fino a questo momento sul tema.Ufficialmente, tramite i suoi profili social, il colosso cinese ha sempre fatto sapere di non avere ancora conferme sulla possibile compatibilità tra l'in questione e lo stessoP10. Di tanto in tanto appaiono screenshot di utenti che, interfacciandosi con l'assistenza via chat, ottengono riscontri in merito ...

OptiMagazine : Tra falsi annunci e speculazioni su Huawei P10 Lite con aggiornamento EMUI 9: alcuni chiarimenti… - AndreaPintore5 : @son_vox @massimozampini @aledicii Non parlare di pregiudicati.Perchè l'Inter è la societa più zozza, tra caffè cor… - paolaxmi : @RIndrio Tra poco sarà di nuovo l'orario giusto per pranzo! Copie>croste>falsi Io non metterei croste perché non è… -