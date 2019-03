Pd | Zingaretti e Calenda scoprono il simbolo per le europee | “Un esperimento | una sfida

Simbolo di unità. Zingaretti e Calenda svelano il logo della lista Pd-SiamoEuropei - 'per vincere le elezioni' : Si rivolge al mondo delle imprese, delle professioni, al mondo del lavoro. L'unica possibilità che abbiamo è di essere davvero competitivi con l'italia sovranista e populista". Gentiloni spiega che ...

Simbolo di unità. Nicola Zingaretti e Carlo Calenda svelano il logo della lista Pd-SiamoEuropei - "per vincere le elezioni" : Le parole di Nicola Zingaretti sono unità, Europa e sostenibilità. Il segretario del Pd presenta il Simbolo della lista Pd-Siamo Europei alle europee come "il Simbolo dell'unità, non un insieme di sigle ma un pluralismo che stiamo componendo". Con lui Carlo Calenda, promotore del manifesto Siamo Europei - espressione che trova posto nel logo sotto al Simbolo del Pd e assieme alla scritta Socialisti e democratici (Pse). Sulla ...

Pd - Zingaretti presenta il simbolo per le europee con Gentiloni e Calenda 'La parola d ordine è unità' : Politica Pd, prima direzione con Zingaretti: "Costruire rete di alleanze intorno ai dem. Anche 'Siamo europei' nel simbolo"

Europee - Pd con Calenda e Mdp. Zingaretti sdogana i fuoriusciti : Ad un certo punto Anna Ascani, giovane pasionaria renziana, sfidante di Zingaretti alle primarie in tandem con Roberto Giachetti, si gira verso il segretario e glielo chiede a brutto muso dal palco: «Io ti domando se quelli di Mdp saranno o no nella lista per le Europee». ...

Calenda : "Credo nel Pd di Zingaretti - ma fondo un movimento mio" : I rapporti con il neo segretario e con Renzi, i rischi di Salvini, il suo carattere, impulsivo,. Intervista al politico che vuole sorprendere la sinistra

Europee - da Zingaretti impegno unitario. Incognita Calenda : Roma, 8 mar., AdnKronos,, di Mara Montanari, - di Mara Montanari La prossima settimana potrebbe essere più chiaro quale sarà lo schema di gioco con il quale il Pd e le altre forze del centrosinistra ...

Zingaretti rompe con Calenda : Nicola Zingaretti non archivia la lista unitaria. Sta sentendo tutti. Ieri anche Carlo Calenda , su tutte le furie dopo un pezzo di 'Repubblica' che dava per tramontato il listone. Via social il ...

Europee - Calenda : “Zingaretti ha detto sì a lista unica - ma senza simbolo Pd. E sbaglia” : L'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda è intervenuto in radio sulle elezioni Europee 2019, parlando del suo manifesto 'Siamo Europei'. Calensa sarebbe pronto a candidarsi: "Se fanno una cosa bella, di qualità, con persone nuove, brave, sì. Se invece è una finta roba che nasconde semplicemente il Pd, no"Continua a leggere

Primarie Pd - confronto tv : Zingaretti e Martina all'Erasmus con Calenda - Giachetti con Renzi : Se Matteo, come ha detto di voler fare, il suo contributo lo vuole dare, se sarò segretario, sarà il più felice del mondo', ha sostenuto Zingaretti. 'Renzi non mi manca, c'è ed è l'arma di punta ...

Pd - ipotesi Pisapia capolista alle Europee. Zingaretti spinge : “Magari”. Calenda : “Non credo gli interessi un listone” : Giocarsi la carta Giuliano Pisapia alle prossime Europee. È l’ipotesi che esce dall’evento organizzato domenica a Roma da Nicola Zingaretti, “A sinistra, la Piazza Grande“. L’ex sindaco di Milano si è presentato sulle note del vincitore di Sanremo Mahmood e ha dichiarato il suo appoggio al governatore del Lazio nella corsa alla segreteria del Partito democratico: “Dal 3 marzo può cambiare il modo e ...

Il no di Carlo Calenda lista aperta Pd per le Europee : "L'idea di Zingaretti non c'entra con noi. Pisapia? Mi auguro si candidi" : Il suo manifesto "Siamo europei" ha raggiunto quasi 200mila adesioni. C'è una questione, però, che sta mettendo Carlo Calenda sull'attenti: il comportamento del Pd. In un'intervista al Corriere della Sera l'ex ministro dello Sviluppo economico parla dell'apertura di Nicola Zingaretti all'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, che è stato tra i primi firmatari del manifesto. A preoccupare Calenda non è un'eventuale ...

Europee - Orfini : “Sottoscriverò manifesto di Calenda a nome del Pd. D’accordo con Zingaretti - Martina e Giachetti” : Il Pd si unirà al manifesto di Carlo Calenda per le elezioni Europee. Lo annuncia Matteo Orfini su twitter. “Domani sottoscriverò a nome del Pd il manifesto ‘Siamo europeì promosso da Carlo Calenda. Ho condiviso questa scelta con Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti: il Pd dunque ne assume i contenuti”, scrive il presidente del Pd. “Iniziamo da qui -aggiunge- per lanciare la sfida ai populisti. Nei ...

L’Abruzzo dice al Pd che serve un listone - ma Calenda e Zingaretti lo rivendicano ognuno per sé : L'acqua calda. Il risultato del centrosinistra in Abruzzo (un "incasso" comunque negativo vista la perdita della regione), il 30%, con una miriade di liste insieme, sta spingendo il Pd a intravedere la soluzione, facile, ai suoi mali. Chiaramente un abbaglio. Non solo per le difficoltà a trasferire, a livello nazionale, la formula abruzzese, ma soprattutto perché sarebbe una vecchia strada che il centrosinistra ha ampiamente ...