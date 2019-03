Motomondiale | GP Argentina 2019 | quando iniziano prove libere e qualifiche e su che

oasport

(Di sabato 30 marzo 2019) Si comincia a fare sul serio a Termas de Rio Hondo per il sabato del Gran Premio d’, seconda tappa stagionale deldopo l’esordio nel deserto del Qatar. Si preannuncia una giornata altamente spettacolare e ricca di colpi di scena anche grazie ad un’imprevedibilità meteorologica ormai caratteristica di questo zona del Paese sudamericano. Nella classe regina i protagonisti più attesi ed i favoriti principali della pole position sono Andrea Dovizioso e Marc Marquez, con quest’ultimo che sembrerebbe poter disporre di un potenziale maggiore su questo tracciato rispetto al forlivese della Ducati. Nella prima giornata dil’equilibrio ha regnato sovrano specialmente nei time-attack, con una decina di piloti racchiusi in meno di mezzo secondo che possono ambire alla prima fila della griglia di partenza. Valentino Rossi punta al podio ...

