Miles & Kilo | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di sabato 30 marzo 2019) Appassionati di retrogame, quest’oggi vogliamo portarvi nel fantastico mondo di, un platform misto al runner game 2D disponibile su Nintendo Switch, Steam, Xbox One e PS4 con la nostrasu gentile concessione di Four Horses.ci fa vestire i panni di un ragazzo di nomeche in compagnia del suo fidato caneè costretto a compiere un brusco atterraggio di emergenza su un’isola dopo essere stato attaccato da una misteriosa entità.Dal menù principale è possibile sia cimentarsi nella modalità storia che consultare il tutorial, le statistiche, record, opzioni e gli obiettivi sbloccabili, i quali non avendo la Switch una scheda giocatore, sono interni al gioco e non portano alcun beneficio ma la pura e semplice soddisfazione....

csamples22 : (In no particular order) Manny, Alli, Fiona, Miles, Ellie - AudiSD858 : 2006 Audi A6 Quattro/104,000 miles (San diego) $5200 - SekArroyo : @Miles_Teller miamor! -