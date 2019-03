La Yamaha parte bene in Argentina | Vinales 3° | Rossi 6°

MotoGp – Le due facce della Yamaha! Vinales in pole - Valentino Rossi nelle retrovie : la griglia di partenza Gp del Qatar : Dopo le prime qualifiche di stagione, decisa la griglia di partenza del Gp del Qatar: in prima fila Maverick Vinales, Andrea Dovizioso e Marc Marquez Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono appena andate in scena le prime qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà ...

MotoGP - Mondiale 2019 : la griglia di partenza e il borsino dei favoriti. Marquez davanti a tutti - Dovizioso subito dietro. Yamaha in terza fila? : Il Mondiale MotoGP 2019 è pronto ad aprire il sipario. Il Gran Premio del Qatar sta ufficialmente per incominciare e, non ultimo, darà il via ai 19 appuntamenti di una stagione che si annuncia quanto mai interessante, emozionante e pronta a regalarci il solito grande spettacolo. Dopo le due tornate di test tra Sepang e Losail, è stato possibile fare un primo, parzialissimo, bilancio di quanto visto e, soprattutto, una previsione di quello che ...

Snow Kids Yamaha : si parte da Courmayeur : Snow Kids Yamaha, il tour invernale dedicato ai più piccoli, prende il via nel weekend del 9 e 10 febbraio a Courmayeur, presso il Fun Park Dolonne. Spazio al divertimento con le motoslitte Yamaha SRX 120 a disposizione di tutti i bambini dai 6 anni per una prova gratuita, dalle 10.00 alle 17.00, in una […] L'articolo Snow Kids Yamaha: si parte da Courmayeur sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di ...