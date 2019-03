Fuori strada con la moto sulla provinciale | muore 41enne

Monopoli - tir Fuori strada : la motrice in bilico sul cavalcavia sulla provinciale : In bilico sul ciglio della strada, con la motrice penzolante nel vuoto: sotto il cavalcavia, una strada provinciale. E’ sotto shock l’autista di un tir uscito di strada su un ponte dello svincolo della statale Monopoli-Castellana Grotte, in provincia di Bari. Per motivi da chiarire il camion si è intraversato: il rimorchio del camion è rimasto in asse sulla strada, mentre la motrice ha sfondato il guardrail ed è rimasta in ...

GR : Luven - auto Fuori strada - 59enne ferita : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Cinque feriti nell'auto finiamo Fuori strada : di Cinque feriti, nessuno dei quali in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente avvenuta questa notte sulla Ivrea-Santhià. Una Fiat Grande Punto, condotta da un 20enne, ha tamponato una Renault ...

Finisce Fuori strada a causa del ghiaccio : 68enne morto nel Bergamasco : Grave incidente stradale questa mattina a Pagliari di Carona, nel Bergamasco: una vettura è finita fuori strada, in un dirupo, e il conducente è morto durante il trasporto all’ospedale “Papa Giovanni” di Bergamo. Il 68enne stava percorrendo la strada che porta al rifugio Calvi, poco dopo il borgo di Pagliaro, quando, forse a causa del ghiaccio, la piccola jeep è uscita di strada. L'articolo Finisce fuori strada a causa del ...

Auto va Fuori strada e si ribalta - a bordo anche una bambina di due anni : Castiglione della Grave incidente stradale a Castiglione della Pescaia , in località Ponti di Badia. Un'Auto che viaggiava sulla strada Castiglionese in direzione di Castiglione della Pescaia è uscita ...

Cina - occhio alle ripicche Usa Btp Fuoristrada sulla via della Seta : Nonostante il nome sia apparso per la prima volta a fine '800 ad opera del geografo tedesco Ferdinand von Richtofen, la "via della Seta", cioè i circa 8000 km via terra, mare e fiumi, esiste sin dall'antichità e per suo tramite si sono realizzati i commerci tra l'impero cinese e quello romano. É sempre stata sfruttata da tutti. Ai tempi di Giustiniano, per esempio Segui su affaritaliani.it

Ancona - Fuori strada con l’auto poi si schianta contro un albero : Nicola muore a 25 anni : Nicola Paesani è morto a 25 anni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida della sua Golf a Filottrano, in provincia di Ancona: secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe perso il controllo dell'auto per cause in via di accertamento e sarebbe finito in un fossato schiantandosi contro un albero.Continua a leggere

Fuori strada con l'auto - Nicola morto a 25 anni : L'incidente è avvenuto intorno alle 21 e 15 di ieri sera e per una sinistra coincidenza del destino è successo nella località resa nota in tutto il mondo da Michele Scarponi, l'Aquila di Cantalupo, ...

Grottaferrata. Autobus di linea Cotral finisce Fuori strada : Incidente per un Autobus di linea Cotral. Il mezzo è finito fuori strada a Grottaferrata, in provincia di Roma. Sul posto

Roma - pullman Cotral finisce Fuori strada : paura per 30 studenti : Non è ancora chiaro come il pullman del Cotral sia finito fuori strada ma lo spavento è stato enorme, soprattutto per i circa 30 studenti che erano a bordo. Poco dopo le 14 un mezzo...

Grottaferrata - bus Cotral Fuori strada : paura per 25 studenti - 7 feriti : di Camilla Mozzetti Non è ancora chiaro come il pullman del sia finito fuori strada ma lo spavento è stato enorme, soprattutto per i 25 studenti che erano a bordo. Poco dopo le 14 un mezzo della ...

Roma - bus Cotral finisce Fuori strada : paura per 30 studenti : Non è ancora chiaro come il pullman del Cotral sia finito fuori strada ma lo spavento è stato enorme, soprattutto per i circa 30 studenti che erano a bordo. Poco dopo le 14 un mezzo...

Treviso - auto esce Fuori strada e finisce in un fossato : Tommy muore a 19 anni - gravi gli amici : Drammatico incidente stradale tra i comuni di Godega Sant’Urbano e Cordignano, in provincia di Treviso. Un ragazzo, Tommy Saccon, di 19 anni, è morto sul colpo e altri due amici sono in gravi condizioni dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è uscita fuori strada e si è ribaltata in un fossato.Continua a leggere

Auto si schianta Fuori strada : morto un 19enne - in gravi condizioni un amico : Nulla da fare per il giovane alla guida, feriti gli altri due passeggeri. L'incidente a Godega di Sant'Urbano, in provincia...