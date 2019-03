Crotone | seppellì il corpo del suo bambino in giardino | indagata 22enne moldava

Blastingnews

(Di sabato 30 marzo 2019) I Carabinieri hanno chiuso le indagini intorno al ritrovamento delesanime di un neonato seppellito in undi una villa a Cirò Marina, nelse. Il fatto di cronaca si sarebbe verificato a dicembre scorso, precisamente nel giorno di Santo Stefano, nel periodo natalizio. Da subito le attenzioni degli agenti si sono concentrate su chi abitasse in quella casa nel periodo in questione, e i sospetti caddero immediatamente sulla madre del bimbo, una donnadi 22 anni. Purtroppo fino a pochi giorni la stessa risultava irrintracciabile, ma grazie ad una serrata indagine la stessa è stata ritrovata sull'opposta sponda ionica, precisamente a Gallipoli, nel leccese, in Puglia. Laper infanticidio e occultamento di cadavere.La donna: 'Il bimbo è nato già morto' Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, pare che lei stessa abbia ...