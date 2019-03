huffingtonpost

(Di sabato 30 marzo 2019) "e papà". Per l'evento più atteso delmondiale delle famiglie, ossia la sua presenza nella Gran Guardia,ha scelto la sua divisa più amata e popolare, certamente quella più aderente al contesto. Tanta parte dell'importanza della kermesse pro-vita, che si concluderà domani con la marcia delle famiglie, era legata alla sua presenza e il vicepremier ha mantenuto la parola. "Ci sarò", aveva assicurato e più volte durante l'intervento ha rimarcato il fatto che non è venuto meno alla promessa. Eccolo qui, camicia bianca, pantaloni kaki e polacchine, poco dopo il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, ma prima del ministro per la Famiglia e la disabilità e della presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nella piazza antistante il palazzo che ospita il, gremita di ...

dirittipertutti : @HuffPostItalia SalvinI, cristiano e cattolico,a modo suo,come tanti - backinthegood : @HuffPostItalia Ahahahah ?????????????? cristiano e cattolico, sì nahahahahahahahahahagagahagaag ???????????????????????????????????????????????????????? - HuffPostItalia : Cristiano, cattolico e papà. Matteo Salvini superstar al Congresso di Verona: 'Conto su di voi'. -