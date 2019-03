Bentornato Presidente | Claudio Bisio deve salvare un’altra volta l’Italia recensione

Film in uscita - da Dumbo a Border e poi Captive State - Bentornato Presidente : cosa ci è piaciuto e cosa no : Dumbo di Tim Burton. Con Colin Farrell, Michael Keaton. Eva Green. Usa 2019. Durata: 112’ Voto 4/5 (DT) Primi anni del Novecento. Il treno caravanserraglio del circo Medici si ferma in una città del Sud degli Usa. Holt di ritorno dalla guerra senza un braccio, riabbraccia i figli orfani di mamma circense, e al posto della mansione di cavallerizzo dovrà accudire l’elefantessa incinta. Nascerà Dumbo con le orecchie enormi e gli occhi azzurri, ...

Bentornato Presidente è lo specchio deforme della politica italiana : Quando dopo le scorse elezioni Mattarella faticava a comporre un governo e le settimane passavano senza riuscire a trovare qualcuno che potesse andare bene per il ruolo di Presidente del consiglio, Nicola Giuliano nella sede della casa di produzione cinematografica Indigo Film, un nome ce l’aveva: Giuseppe Garibaldi, il protagonista del suo film del 2013 Benvenuto Presidente. Ha preso forma così il sequel di uno dei maggiori successi degli ...

Sermonti in 'Bentornato Presidente' : 'Mi sono ispirato a Oscar Giannino' : Arriva al cinema "Bentornato Presidente", il sequel del film "Benvenuto Presidente!" del 2013. Diretto da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi vede Peppino Garibaldi, Claudio Bisio, tornare alla ...

Bentornato Presidente - il film con Claudio Bisio : Lui accetta solamente per riconquistare il cuore dell'amata, che si è allontanata perché ha voluto tornare all'attività politica in prima persona e perché sentiva la mancanza della passione civile ...

Bentornato Presidente : trama - cast e uscita del film con Claudio Bisio : Bentornato Presidente: trama, cast completo uscita del film con Claudio Bisio. L’attore ritorna nelle sale il 28 marzo 2019 in veste di Presidente del Consiglio, grazie a Vision Distribution. Il film, di genere commedia, dura 96 minuti ed è diretto da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Oltre a Bisio, troveremo Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Massimo Popolizio, Cesare Bocci, Guglielmo Poggi. Il protagonista ...

Bentornato Presidente film al cinema : cast - recensione - curiosità : Bentornato Presidente è uno dei film al cinema da giovedì 28 marzo 2019. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Bentornato Presidente film al cinema: scheda GENERE: Commedia ANNO: 2019 REGIA: Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi cast: Claudio Bisio, Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Massimo Popolizio, Cesare Bocci, ...

Bentornato Presidente - selfie della politica italiana : Non sono proprio sicura che tutti abbiano voglia di vedere le bizze e i tic dei nostri leader in carica replicati sul grande schermo, sia pure per celia. E' materia che ci bombarda fin troppo da ogni nicchia mediatica. La satira di "Bentornato Presidente", che esce il 28 marzo, fotografa appunto la scena politica dell'ultimo anno: un instant- movie, o un selfie della situazione italiana, definizione questa gradita ai due registi Giancarlo ...

'Bentornato presidente' - il trailer del film con Claudio Bisio : 'Contro l'odio di oggi in Italia' : Esce infatti il 28 marzo "Bentornato presidente" , commedia satirica che prende in giro la politica di oggi. Stavolta Bisio accetta di fare il presidente del Consiglio 'di facciata' per il governo di ...

Bentornato Presidente : attori e regista approvano o respingono i punti del nostro programma politico : La commedia, oltre a fare satira politica, si rivela particolarmente brillante per il buon numero di personaggi che animano la storia e per il linguaggio visivo vivace e accattivante. Con in mente un ...

Bentornato Presidente! - Claudio Bisio si conferma grande mattatore : Disperato, Peppino non ha scelta: tornare alla politica per riconquistare la donna che ama. Peppino Garibaldi torna sugli schermi.

Ecco 'Bentornato presidente' - Bisio : 'È un inno anticattivista sull'Italia' : Il filtro social sembra essere diventato quello della politica. E noi mazzoliamo un po' tutti, destra, sinistra, vecchia politica, opposizione'. Con il film 'abbiamo cercato di cavalcare l'attualità, ...

Bentornato Presidente - Bisio stavolta diventa premier e salva l Italia per amore : Benvenuto Presidente! , la storia di Peppino Garibaldi, uomo qualunque con la faccia di Claudio Bisio che veniva catapultato al Quirinale e si ritrovava Presidente della Repubblica, ha avuto un grande ...

Bentornato Presidente! : secondo Claudio Bisio "è un film rivolto a quelli che si sono stufati dell'odio reciproco" : È di Bisio la frase che riassume il nocciolo di Bentornato Presidente! : "È un film rivolto a quelli che si sono stufati dell'odio reciproco, in un mondo dove anche i social network non aiutano, è un ...