Retroscena Blogo | la Rai a caccia di giornalisti In pole Giletti | Diaco | Socci e

(Di venerdì 29 marzo 2019)La Rai guarda avanti. Per le stagioni in arrivo i piani alti di Viale Mazzini sembra si stiano muovendo affinché nuovi progetti ma anche capisaldi dei palinsesti Rai siano messi a punto per l'annata 2019/2020. Secondo quanto apprendel'azienda starebbe cercandodi spessore - ed equidistanti da ogni schieramento politico - per andare ad occupare la conduzione di programmi di Rai 1 o Rai 2.Nel calderone dei programmi che potrebbero essere presi in considerazione ci sono: Unomattina estate, che dovrebbe iniziare i primi giorni di giugno su Rai 1; La vita in diretta, di cui si è già rumoreggiato l'arrivo di Lorella Cuccarini da un nostro; la tanto agognata striscia di approfondimento in onda dopo il Tg1 delle 20, per tempo al centro dell'attenzione per l'approdo di Maria Giovanna Maglie successivamente saltato; infine un programma di levatura ...

