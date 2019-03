Oroscopo 2 aprile | intesa fragile per i Gemelli | decisioni importanti per i Pesci

Oroscopo 1 aprile : Gemelli stabile - passione per Sagittario : La giornata del primo aprile regalerà ai segni tanta voglia di fare, anche se alcuni di essi, come Pesci e Vergine, avranno bisogno di un po' di tempo per se stessi. L'amore e la passione la faranno da padrone per il Sagittario e il Capricorno, mentre l'Acquario dovrà necessariamente gestire al meglio le sue finanze per evitare che si esauriscano troppo in fretta. Bilancia e Ariete avranno problemi con i rispettivi partner. Dall'Ariete alla ...

L'Oroscopo della settimana dal 1° al 7 d'aprile - ultimi sei segni : Bilancia tra i migliori : L'oroscopo della settimana dal 1° al 7 aprile 2019 è pronto a mettere a disposizione previsioni e pagelle nonché una linea di guida da prendere in considerazione nei prossimi sette giorni. In primissimo piano, come al solito, l'Astrologia, in questo frangente applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco: curiosi di sapere chi avrà massimo appoggio dalle stelle e chi invece dovrà stare "alla finestra"? Questo periodo vedrà tra Bilancia, ...

Oroscopo Cancro - aprile : serenità in amore : Il mese di aprile è alle porte. Quali saranno le previsioni astrologiche per quanto riguarda il Cancro per il nuovo mese? Di seguito, ecco le stelle con lavoro, salute, amore per affrontare al meglio il periodo in arrivo. Quello di marzo per il segno del Cancro è stato un mese interessante, avete vissuto un buon recupero anche a livello salutare. Non sono comunque mancati i momenti di stanchezza o agitazione causati da tensioni e preoccupazioni. ...

Oroscopo Gemelli - aprile : periodo sottotono per l'amore : Il mese di aprile sta per giungere. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano il lato sentimentale, quello professionale e salutare di tutti i nati sotto il terzo segno dello zodiaco. Di seguito, Oroscopo e consigli per i Gemelli, per affrontare bene il mese in arrivo. Il mese di marzo è stato sottotono per il segno, non sono mancate le novità, ma per la maggior parte del tempo ad essere protagonisti sono stati alcuni problemi ...

Oroscopo Toro - aprile : momento importante per i sentimenti : Il mese di aprile è alle porte. Scopriamo cosa prevedono le stelle per quanto riguarda il secondo mese primaverile per tutti i nati sotto il segno del Toro. Ecco l'Oroscopo con lavoro, amore e salute per il secondo segno dello zodiaco. Marzo è stato un periodo faticoso per il Toro, sono nati problemi e questioni che hanno creato difficoltà nell'affrontare diverse situazioni. Non è mancata agitazione che non ha reso possibile un buon recupero ...

Oroscopo settimanale dal 22 al 28 aprile : Toro galvanizzato - Capricorno entusiasta : Nella settimana che va dal 22 al 28 aprile il Sole e Urano saranno nei gradi del Toro. Saturno e Plutone stabili nel Capricorno. Mentre Marte in Gemelli e il Nodo Lunare in Cancro. Mercurio e Venere nel segno dell'Ariete. Nettuno in Pesci, mentre la Luna viaggerà dal Sagittario all'Acquario. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni. Toro galvanizzato Ariete: meglio l'amore che il lavoro. Gli astri per la settimana risulteranno ...

Oroscopo Ariete - aprile : buone intuizioni professionali : In arrivo il quarto mese dell'anno. Cosa prevedono gli astri e le stelle per tutti i nati sotto il primo segno zodiacale per quel che riguarda il periodo compreso tra l'1 ed il 30 aprile? Di seguito l'Oroscopo con lavoro, amore e salute per il segno dell'Ariete. Il mese di marzo con Giove favorevole è stato un periodo di recupero. Per quanto riguarda la salute, è stato possibile affrontare delle cure spesso rimandate. In amore avete vissuto con ...

L'Oroscopo della settimana dall'1 al 7 aprile : Acquario polemico - Pesci emozionato : Il mese di marzo sta per volgere al termine e la prima settimana di aprile è in arrivo. Il Sagittario sarà alla ricerca delle perfezione in molti ambiti della sua vita, mentre il Capricorno dovrà fare delle scelte importanti. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali da lunedì 1 a domenica 7 aprile. Da Ariete a Vergine Ariete: Mercurio nel vostro segno vi farà sentire più liberi di agire. Sul lavoro potrebbero presentarsi ...

L'Oroscopo dall'1 al 7 aprile : settimana eccezionale per Cancro - bene Leone : L'oroscopo della settimana dal 1 al 7 aprile 2019 preannuncia delle giornate piene di novità e sorprese per tutti i 12 segni dello zodiaco. Il mese di marzo è giunto al termine ed ha trascinato con sé molta stanchezza. Ora è arrivato il tempo del riscatto e della rinascita. Infatti, in vista dell'estate, c'è molta voglia di tornare in forma e di divertirsi. Ma attenzione a non mettere da parte il lavoro o lo studio, si rischia di mandare in fumo ...

Oroscopo 5 aprile : buone idee per Leone - malinconie amorose per Pesci : Venerdì 5 aprile il Sole e la Luna saranno nel segno dell'Ariete. Giove in Sagittario e Marte in Gemelli. Urano in Toro e il Nodo Lunare in Cancro. Plutone e Saturno rimarranno sui gradi del Capricorno. Venere, Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni. 'Amore nervoso' per il Cancro Ariete: Sole e Luna nel segno renderanno questo venerdì frizzante, facendo balzare l'umore dei nativi alle stelle. ...

Oroscopo 4 aprile : occasioni lavorative per l'Ariete - attriti amorosi per il Sagittario : Giovedì 4 aprile 2019 la Luna e il Sole saranno nei gradi dell'Ariete. Venere, Mercurio e Nettuno nel segno dei Pesci. Mentre Urano sarà stabile nel Toro e Marte in Gemelli. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni. occasioni lavorative per l'Ariete Ariete: giovedì dalle favorevoli congiunzioni astrali. Durante questa giornata i nati del segno potranno ricevere una gradita occasione lavorativa fuori dal loro solito ambiente. Sarà ...

Oroscopo settimanale dall'1 al 7 aprile : Scorpione volubile - Bilancia sospettoso : La prima settimana di aprile sarà molto positiva per quanto riguarda il livello lavorativo, in particolar modo per il segno del Leone, l'Acquario ed il Capricorno. Quest'ultimo troverà finalmente un Bilanciamento per potersi dedicare ad ogni ambito della sua vita. Ci potrebbero essere dei giorni davvero sottotono per alcuni segni come il Pesci, il Toro (che mostrerà il suo lato scontroso) e la Bilancia, la quale farà emergere la sua parte più ...

L’Oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dal 27 marzo al 2 aprile : ARIETETOROGEMELLICANCROLEONEVERGINEBILANCIASCORPIONESAGITTARIOCAPRICORNOACQUARIOPESCICari Gemelli, lanciatevi. Fate come mia zia Carol, ottantenne vedova «consolabile» che si è bombardata di antidolorifici per uscire senza bastone con un bel signore conosciuto alle terme. Peccato che lui si sia presentato a cena con il cardiologo. In amore e nel lavoro vi aspettano tante sorprese. E qualche buccia di banana. Se volete sapere come ve la passerete ...

Oroscopo settimana dal 1° al 7 aprile : nuovi incontri per Gemelli - Cancro nervoso : La prima settimana di aprile regalerà grande forza alla Vergine, mentre la Bilancia tornerà a vivere l'amore in maniera più serena. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per la settimana che va dal 1° al 7 aprile. Da Ariete a Vergine Ariete: in questa settimana i nati sotto il vostro segno zodiacale potranno avvertire un po' di stress, soprattutto nel fine settimana. Sarete però i primi a capire che adesso non è il caso ...