MotoGp – Ezpeleta sminuisce la polemica sullo spoiler Ducati | “gli altri team contro la

MotoGp – Ezpeleta non ha dubbi sul nuovo Mondiale : “i migliori piloti della storia - Marquez e Lorenzo? Ecco cosa penso” : Il Mondiale 2019 e la convivenza in Honda tra Marquez e Lorenzo, Ezpeleta non ha dubbi: le parole del CEO Dorna Manca sempre meno per l’esordio stagionale di MotoGp: i piloti della categoria hanno disputato l’ultima sessione di test invernali per godersi adesso un’ultima settimana di relax, durante la quale cercheranno la concentrazione giusta per il Gp del Qatar, prima gara del Mondiale 2019. Intervistato da Marca, ...