Lega | Salvini | Commissariamento nel Lazio? Fantasie

Sondaggi elettorali : si ferma la Lega di Salvini - cresce (di poco) il M5s. In Europa recupera terreno il Pd di Zingaretti : Cala (di poco) la Lega, cresce (di poco) il Movimento 5 Stelle. È quanto riporta il Sondaggio settimanale di Index Research per Piazza Pulita, su La7. Per l’istituto guidato da Natascia Turato, il Carroccio registra un meno 0,3 per cento, attestandosi al 28 marzo al 34,5% contro il 34,8% della scorsa settimana. Il M5s, invece, negli ultimi sette giorni cresce dello 0,2 per cento, passando dal 20,4 al 20,6 per cento. Il lieve aumento, ...

Salvini brinda con la Lega al varo della legittima difesa. M5s in disparte : Esulta Salvini: 'un giorno bellissimo e l'Italia non diventerà un Far West'. 'Previsto dal contratto' dice il ministro della Giustizia Bonafede. L'Anm solleva dubbi di costituzionalità

Legittima Difesa - la Lega festeggia in aula : il Pd si infuria e Salvini li irride (VIDEO) : Matteo Salvini, sin dal suo insediamento al governo, aveva sottolineato l'importanza di rivedere alcuni passaggi chiave del tema "Legittima Difesa". Si è sempre battuto affinché quanti provino a difendere autonomamente i confini delle proprie abitazioni o proprietà ricevano una maggiore tutela dallo Stato. Nel giorno in cui arriva l'approvazione definitiva della nuova norma era lecito attendersi scene di giubilo da parte della Lega. Non a caso ...

Giuseppe Conte - il retroscena da Palazzo Chigi : accusa Salvini - "così la Lega brucia le nostre mosse" : Lo chiamano "metodo Lega". Un'espressione, non un complimento, che si usa a Palazzo Chigi, nella cerchia dei fedellissimi di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, per definire la modalità con cui Matteo Salvini, riporta il Corriere della Sera in un retroscena, "sporca qualunque iniziativa e provvedimento

Luigi Di Maio e il M5s perdono pezzi : chi è la donna che li scarica per andare con la Lega di Salvini : Il M5s e Luigi Di Maio non perdono solo consensi, ma anche pezzi. E sempre in favore della Lega di Matteo Salvini, che sempre più cannibalizza i pentastellati. L'ultimo caso, di cui dà conto Italia Oggi, arriva da Firenze: un paio di giorni fa, Veronica Ravagli è stata nominata assessore nella giunt

Se si digita www.m5s.it si apre il sito della Lega con Matteo Salvini : Se si digita su Internet www.m5s.it spunta il faccione di Matteo Salvini che, con il pollice in su, dà il benvenuto sul sito della Lega Nord. Il dominio m5s.it, porta infatti direttamente su www.Leganord.org, sito perfettamente aggiornato che si riferisce agli alleati di governo. Uno scherzo? Non è dato sapersi, quel che è certo finora è che il dominio m5s.it è stato registrato il 31 marzo del 2010 ed è stato poi aggiornato il 16 aprile del 2018 ...

M5s - la Lega di Salvini si è divorata il partito di Di Maio : l'attacco hacker cancella il sito ufficiale : È un periodaccio per il M5s di Luigi Di Maio, già alle prese con le scoppole elettorali che da mesi umiliano i grillini in ogni regione in cui si sono presentati. A godere ancora una volta è la Lega di Matteo Salvini, anche quando si mettono in mezzo gli hacker. Per tutto il giorno, come ha scoperto

Esclusivo : muore la Lega Nord La svolta di Salvini è già in atto : Venerdì scorso, in gran segreto, è stato sciolto il consiglio della Lega Nord-Lega Lombarda. Qualche giorno prima la stessa cosa era avvenuta in Veneto, in Piemonte e in Liguria. Segui su affaritaliani.it

Fabio Fazio - un retroscena clamoroso : 'Perché Matteo Salvini non lo caccia'. Che tempo che fa - tesoretto Lega : Meglio una Rai 'di sinistra' con Fabio Fazio che una Rai 'Salvinizzata'. Opinione di Matteo Salvini , che secondo il Giornale avrebbe confidato ai suoi: 'Con Fazio in prima serata non c'è bisogno ...

Abbattute baracche nel foggiano - Salvini : "Stop a ilLegalità" : Ruspe e circa 200 uomini tra Forze di polizia ed Esercito: sono al lavoro a Borgo Mezzanone, Foggia, per abbattere alcune baracche abusive sorte nei dintorni del Cara, Centro Richiedenti Asilo ...

Europee - Matteo Salvini invita i sovranisti a Milano : “Alle elezioni con il simbolo della Lega” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini pensa a un evento con tutti i sovranisti europei a Milano, "per proporre una riforma dell'Unione. Il vicepremier leghista ha fatto sapere che alle elezioni Europee del 26 maggio si presenterà con il simbolo della Lega, "mentre alle politiche si vedrà".Continua a leggere

Salvini frena la Lega sul tema aborto : «La 194 non si tocca» : Il vicepremier leghista Matteo Salvini è intervenuto per frenare il suo partito dalla deriva antiabortista. In occasione della riapertura del dibattito in vista del Congresso delle Famiglie di Verona ,...

La proposta della Lega sull'aborto stoppata da Salvini (dopo il muro M5s-Pd) : La legge 194 non si tocca. Le forze politiche, M5s e Pd in testa, innalzano un muro a difesa della legge sull'aborto, che rischia di essere messa in discussione da una proposta presentata alla Camera dal deputato leghista Alberto Stefani, e da cui lo stesso Matteo Salvini prende le distanze bocciando l'iniziativa. Il tema della legge 194 accresce la tensione che già si registra da giorni sul fronte diritti e famiglia, in vista del ...