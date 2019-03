Il Vaticano vara norme “esemplari” contro gli abusi sessuali

ilfogliettone

(Di venerdì 29 marzo 2019) Il fatto che ilvarianti-pedofilia potrebbe essere una "non notizia" (nel piccolo Stato pontificio vivono pochissimi bambini) o addirittura un boomerang (possibile che dopo tutti questi anni ilancora non avesse queste?), se non si comprende il carattere esemplare che rappresenta questa norma, e il fatto che, sorprendentemente per chi la conosce poco, la Santa Sede ha su molte questioni meno una potestà diretta che un potere di moral suasion. Jorge Mario Bergoglio hato - e, cosa non scontata, firmato personalmente - tre provvedimenti: il motu proprio "sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili", che si applica allo Stato della Città dele alla Curia Romana, una nuova legge (numero CCXCVII) sempre per lo Stato Pontificio e le conseguenti linee guida, analoghe alle linee-guida che adotta ogni conferenza episcopale nazionale ma ...

