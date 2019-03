Como | scontro tra due treni di pendolari | 7 i feriti | Il convoglio | da Asso | non ha

Trenord : scontro fra treni in provincia di Como - 7 feriti : scontro frontale fra due treni di Trenord ieri sera, 28 marzo 2019, in provincia di Como , sulla linea fra Arosio e Merone. L'incidente, avvenuto a bassa velocità, ha provocato 7 feriti in codice ...

**Como : Mit su scontro treni - non era operativo sistema sicurezza Scmt** : Roma, 28 mar. (AdnKronos) - Dalle prime ricostruzioni "sembrerebbe possa essersi trattato di un errore umano, ma ciò che è certo è che in quel tratto della linea ferroviaria, gestita da FerrovieNord, non era operativo il sistema di sicurezza SCMT, una tecnologia che avrebbe impedito lo scontro tra i

Como : Toninelli - 'solidarietà per feriti scontro treni - domani ispettori' : Roma, 27 mar. (AdnKronos) - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, esprime "massima vicinanza e solidarietà" ai feriti dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio nella stazione di Inverigo, in provincia di Como. Il ministro, si legge in una nota, assicura che domani gl

Como - scontro tra treni alla stazione di Inverigo : sei feriti oltre al capotreno | Il convoglio - da Asso - sarebbe partito col rosso : L'incidente è stato provocato dalla partenza con il rosso del convoglio verso Canzo-Asso. Trenord ha avviato un'inchiesta interna

Como - 6 feriti in uno scontro frontale fra treni : macchinista frena ma non evita l’impatto. Le immagini dal treno : Due treni si sono scontrati frontalmente a bassa velocità a Inverigo (Como) e 4 persone sono rimaste ferite in modo non grave. L’incidente è stato provocato dalla partenza con il rosso del macchinista del treno 1665 in partenza dalla stazione di Inverigo verso Canzo-Asso che ha poi bruscamente frenato, senza però riuscire a evitare l’impatto con il treno 1670 che procedeva a bassa velocità nella direzione opposta, da Erba verso Milano. (video da ...

Como - scontro tra treni in stazione : ci sono feriti : Due treni si sono scontrati mentre procedevano a bassa velocità sullo stesso binario presso la stazione di Inverigo

Como - 4 feriti in uno scontro frontale fra treni : macchinista frena ma non evita l’impatto. Le immagini dal treno : Due treni si sono scontrati frontalmente a bassa velocità a Inverigo (Como) e 4 persone sono rimaste ferite in modo non grave. L’incidente è stato provocato dalla partenza con il rosso del macchinista del treno 1665 in partenza dalla stazione di Inverigo verso Canzo-Asso che ha poi bruscamente frenato, senza però riuscire a evitare l’impatto con il treno 1670 che procedeva a bassa velocità nella direzione opposta, da Erba verso Milano. (video da ...

Como - scontro frontale tra due treni a bassa velocità : quattro feriti : Due treni si sono scontrati frontalmente a bassa velocità tra Arosio (Como) e Merone (Como) e quattro persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono stati inviati in ospedale in codice giallo. Sul posto sono arrivati diversi mezzi del 118 – che hanno prestato soccorso a una trentina di persone valutate in codice verde – e i vigili del fuoco. L’incidente, intorno alle 18.40, è stato provocato dalla partenza con il rosso del ...