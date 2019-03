Appello per un cambiamento al governo

'Disertiamo per la nostra dignità' : l'Appello degli ultras granata alla città : Nelle sue coreografie spettacolari e innovative, copiate nelle metropoli stellate spettacoli di fede che conservi fotografati su ogni parete e nel tuo cuore. Nei primi cori imparati con i tuoi amici, ...

Ecco perché il bucket è il cAppello della primavera : Anna SuiCinq à SeptFendiBurberryPorts VAnnakikiR13ValentinoYou Must CreateGucciHalpernPradaH&MJacquemusAcne StudiosValentinoSportmaxUrban OutfittersRag & BoneJohn ElliottIsabel MarantY-3AlyxTommy HilfigerFilaGCDSKarl LagerfeldAmi Alexandre MatiussiAlbus LumenSonia RykielDolce & GabbanaZaraLacosteEtroVersace The North FaceMonclerPhillip LimPreenUno dei trend più inaspettati della primavera-Estate 2019 è il bucket hat, ovvero il ...

Colpo di fulmine in metro - lui la cerca sui social : l'Appello per trovare la 'ragazza dai capelli biondi' : Un ragazzo ha creato un'apposita pagina Instagram per rintracciare una giovane incontrata a Torino dopo la manifestazione...

Raimo e quell'Appello per Battisti : «Se devo chiedere scusa - lo faccio. Spero in una giustizia riparativa - non punitiva» : Un lavoro di supplenza all'elaborazione politica. In Sudafrica, dopo l'apartheid, c'è stata una commissione di verità e giustizia che ha cercato di creare un possibile passaggio da un'epoca ...

Riforma Copyright Ue : da Morricone a Mogol - Appello per il Sì - VIDEO - : L'obiettivo del provvedimento è "assicurare un giusto compenso del diritto d'autore nel mondo digitale " scrive la Società Italiana degli Autori ed Editori " I giganti del web rappresentano oggi i ...

U&D - Lorenzo Riccardi fa un Appello su Instagram per essere ospitato spesso in studio : Lorenzo Riccardi non riesce proprio a stare lontano da Uomini e Donne. Nonostante abbia trovato l'amore poco più di un mese fa, infatti, il ragazzo ha fatto sapere di essere disposto a tutto pur di essere ospitato ogni settimana nel programma. Attraverso alcuni video che sono stati caricati sul suo profilo Instagram, l'ex tronista ha fatto un appello alla redattrice Raffaella Mennoia e a Maria De Filippi, chiedendo di essere invitato in studio ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio sfrutta i bimbi eroi : Appello per la sinistra. Ma Salvini risponde : un massacro : Poteva mancare lui, Fabio Fazio, nella lista di coloro che approfittando del caso di Ramy e Adam tentano di rimettere in pista il carro dello "ius soli"? No che non poteva. Così il conduttore di Che tempo che fa, ieri sera, si è aggiunto di buon grado ai maggiorenti del Pd che dal 20 marzo - giorno

Domenica IN - Anna Tatangelo piange e racconta del suo amore per Gigi - Mara Venier fa Appello a Gigi D’Alessio : Anna Tatangelo piange a Domenica IN e Mara Venier la conduttrice fa un appello a Gigi D’Alessio Ospite a Domenica In, Anna Tatangelo si è raccontata tra vita professionale e privata. Al centro della chiacchierata con Mara Venier, le critiche ricevute a Sanremo, in particolare l’accusa del giornalista Laffranchi che ha definito trash la sua carriera musicale. A … Continue reading Domenica IN, Anna Tatangelo piange e racconta del suo ...

Appello a Conte per milioni di ulivi infetti dalla Xilella : Roma, 24 mar., askanews, - Servono interventi immediati per contrastare il disastro colposo provocato dalla gestione inconcludente dell'emergenza Xylella che ha devastato milioni di ulivi con un danno ...

L'Appello di Paolo - giovane chef malato di Sla : "Più fondi per la ricerca - basta promesse" : "Non è possibile che lo Stato italiano non investa nella ricerca e non dia una speranza ai malati come me" dice il giovane...

Regionali Puglia 2015 - quattro affiliati al clan Di Cosola condannati in Appello per voto di scambio : Fermarono gli elettori per strada ‘invitandoli’, sotto minaccia, a votare per Natale Mariella, candidato nella lista Popolari che faceva parte della coalizione di centrosinistra che sosteneva Michele Emiliano. Per questo la Corte d’appello di Bari ha confermato le condanne, riducendo in parte le pene, per quattro pregiudicati baresi ritenuti affiliati al clan Di Cosola, imputati a vario titolo di associazione mafiosa, voto di ...

Fecondazione eterologa a rischio : Appello al Ministero della Salute per un intervento immediato : DAL 29 APRILE eterologa A rischio IN MOLTI CENTRI ITALIANI – Dal 29 aprile potrebbe non essere più possibile importare gameti ed effettuare la Fecondazione eterologa in molti dei centri italiani preposti. Una nota del Ministero della Salute, infatti, ricorda la scadenza prevista dalla legge che ha fissato per questa data ultima la possibilità per i centri di acquisire la certificazione di conformità del CNT (Centro Nazionale Trapianti) al fine ...

Bolzano - Corte dei Conti conferma in Appello sentenza per Durnwalder : dovrà rimborsare 385mila euro di fondi pubblici : confermata la stangata contabile nei confronti dell’ex governatore dell’Alto Adige, Luis Durnwalder, per la gestione “privatistica” di un fondo spese riservato della Provincia autonoma di Bolzano di cui è stato a lungo presidente. L’uomo politico dovrà rimborsare la somma di 385.890 euro, oltre agli interessi monetari. Lo ha deciso la Sezione centrale di Roma della Corte dei Conti, confermando al centesimo la decisione dei ...

L'Appello di Boschi per le 7 ragazze morte in Spagna : «Abbiamo perso delle sorelle e non abbiamo un responsabile» : Maria Elena Boschi è intervenuta oggi 22 marzo alla Camera per riportare all'attenzione del governo il caso delle 7 ragazze italiane morte in Spagna tre anni fa in un incidente stradale. Il 20 marzo ...