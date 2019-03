Pd:governo non sa difendere i cittadini

Sì alla legge sulla Legittima difesa oltre che dalla maggioranza, anche da FI e FdI. Mentre il Pd dice no. La soluzione "non è difendersi da soli",i casi di violenza "non si risolvono armando le persone",perchè non si ha la forza di difenderli,ha detto in Aula al Senato il senatore dem Mirabelli. Da F.Italia Gelmini, ha rivendicato: "E' una vittoria di FI". "Si poteva fare di più" ma è comunque "grande passo avanti a tutela del diritto alla difesa dei". Anche per la senatrice Rauti (FdI) "si poteva fare di più".(Di giovedì 28 marzo 2019)