Inter | si ferma Lautaro | problema muscolare

‘Non è la d’Urso’ - Asia Argento scoppia in lacrime e Barbara ferma l’Intervista : Troppa la commozione dell'attrice che, incalzata dalle domande su Weinstein e sulla breve relazione con Corona, è scoppiata...

Asia Argento in lacrime e la D'Urso ferma l'Intervista : Quello che nessuno si aspettava è successo, Asia Argento , attaccata da più parti non ha retto allo stress del confronto, soprattutto sotto una pioggia di domande da parte dei cinque invitati seduti ...

Juventus - Zaniolo obiettivo di mercato : Paratici conferma l’Interesse : Juventus Zaniolo – Come da previsione, dopo l’exploit di quest’inizio di stagione, Nicolò Zaniolo è finito al centro del mercato delle big europee. Tra le tante, la Juventus ha messo nel mirino il giovane fuoriclasse. Fabio Paratici, qualche giorno fa, ha scritto su un foglietto una serie di nomi. Tra questi ne colpisce soprattutto uno, perché […] L'articolo Juventus, Zaniolo obiettivo di mercato: Paratici conferma ...

Dalle elezioni in Basilicata una conferma e tanti Interrogativi : la diretta dello spoglio : Vito Bardi è il nuovo presidente della Regione Basilicata. Salvini: "Lega triplica i voti". Il Movimento 5 stelle resta il...

MotoGp – Caso Ducati : l’Interrogatorio mette in difficoltà Aldridge - ma il direttore tecnico FIM conferma la sua approvazione : Aldridge messo in difficoltà nell’interrogatorio di ieri nell’udienza riguardante lo spoiler montato sulla Ducati in Qatar Si è tenuta ieri, a Ginevra, l’udienza legata al Caso spoiler, che ha creato polemiche e discordie nel primo Gp della stagione 2019 di MotoGp. Vittoria congelata per Andrea Dovizioso, che dovrà attendere ancora qualche giorno prima di conoscere cosa deciderà la Corte d’Appello FIM dopo il ...

Inter - Lautaro si è preso anche l'Argentina - ora chi lo ferma? : I tori si scansano? Non esattamente: corrono, caricano, incornano, ma non sono soliti scansarsi. Anzi, di solito fanno sì che siano gli altri, a doversi trovare nuovi posti o traiettorie. Il Toro ...

Avio - Ranzo : "2018 conferma trend crescita - sorprese molto Interessanti in futuro" : Un anno molto buono per Avio , società leader nella propulsione aerospaziale, nota per i lanciatori Vega e Ariane, che nel 2018 ha consolidato crescita del 13% dei ricavi e del 18% dell'utile netto . "...

Napoli-Bennacer - il ds dell’Empoli Corsi conferma : “Interesse vero” : NAPOLI BENNACER, nuovo regista per Ancelotti – La partenza di Jorginho ha lasciato, nel centrocampo del Napoli, un vuoto che solo in parte è stato “tappato” dai nuovi arrivati della scorsa estate. Un regista come il brasiliano non ha trovato, nella rosa campana, un vero e proprio erede: dei titolari del Napoli infatti nessuno ha […] L'articolo Napoli-Bennacer, il ds dell’Empoli Corsi conferma: “Interesse vero” proviene da Serie A News ...

Italiaonline si conferma prima Internet company italiana. Aggiornato Piano al 2021 : Italiaonline chiude l'esercizio 2018 in crescita a livello di business, mentre sul risultato netto negativo per 8,7 milioni , era in utile per 26,4 milioni nel 2017, hanno pesato gli oneri legati al ...

Taranto - arrestato ex presidente provincia. L’Intercettazione al ristorante : “Oggi ho affermato che qui comando io” : Durante una cena in un ristorante di Bari a cui, oltre all’ex presidente della Provincia Martino Tamburrano e gli imprenditori, ha partecipato anche il maresciallo dei carabinieri Antonio Bucci (indagato a piede libero), il politico ha affermato senza mezzi termini: “Io oggi diciamo che ho affermato che la Provincia la comando io”. È una delle intercettazioni della Guardia di finanza che ha portato all’arresto in carcere di ...

Infortunio Nainggolan : si ferma il centrocampista dell’Inter : Infortunio Nainggolan – Tegola in casa Inter alla vigilia dell’importante trasferta di Francoforte, valida per l’Europa League. Per il belga un Infortunio che non ci voleva visto che si stava reinserendo in squadra dopo le difficoltà dei primi mesi. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana. Ecco il comunicato dell’Inter: Nainggolan si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso ...

Inter - si ferma Nainggolan. Per lui distrazione al polpaccio sinistro : Brutte notizie in casa Inter. Questa mattina è arrivata anche la tegola Nainggolan per Luciano Spalletti. Alla vigilia della sfida che vale l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro l'...