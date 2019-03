Chanel | a Pharrell la prima capsule collection della sua storia

Podcast mania - da Chanel a Gucci la moda adesso si ascolta in cuffia (con Elton John - Pharrell Williams e Keira Knigthley) : Siamo abituati a vedere la moda in vetrina, in passerella, su Instagram. adesso però possiamo anche ascoltarla: la mania dei Podcast, i contenuti audio da scaricare e ascoltare in qualsiasi momento, non ha risparmiato nemmeno l’haute-couture. Lo utilizzano grandi maison come Gucci, Chanel e Margiela, ma anche catene di negozi di lusso come le boutique newyorkesi Saks e Barneys. Altro che Instagram: per essere all’ultimo grido bisogna mettersi le ...