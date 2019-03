Brunei | il sultanato approva la lapidazione per omosessuali e adulteri

repubblica

(Di giovedì 28 marzo 2019) ... il sistema legale islamico che impone severe pene corporali tramite una direttiva del sultano, che è uno dei leader più ricchi del mondo con un patrimonio di circa 20 miliardi di dollari, e siede ...

repubblica : Brunei, il sultanato approva la pena di morte per omosessuali e adulteri [news aggiornata alle 08:25] - repubblica : Brunei, il sultanato approva la pena di morte per omosessuali e adulteri - ivanacristofane : RT @valy_s: Dal 3 aprile in #Brunei,piccolo è ricchissimo sultanato,sarà in vigore la pena di morte per LAPIDAZIONE per l’adulterio ed il s… -