Vargas | Battisti innocente | non mi scuso

notizie.tiscali

(Di mercoledì 27 marzo 2019) ANSA, - PARIGI, 27 MAR - L'ammissione di colpevolezza di Cesareper l'omicidio di quattro persone durante gli anni di piombo "non cambia nulla alle mie conclusioni di ricercatrice, lo ritengo ...

mary1418 : Fred Vargas dice che forse la prenderanno per imbecille per la sua linea di difesa stolida di Battisti.... sì, in effetti è imbecille. - razorblack66 : RT @51fini: Certo FRED VARGAS, hai perfettamente ragione a darti dell’”IMBECILLE”, ma non crediamo sia sufficiente #Battisti - fulviomassa : RT @Agenzia_Ansa: #FredVargas: 'Battisti innocente, non mi scusa' #ANSA -