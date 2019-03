Spoiler U&D | trono over | Gemma Galgani umiliata e rifiutata da Stefano

Blastingnews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Ancora lacrime pernello studio deldi Uomini e Donne. Come riportano le anticipazioni, relative alle registrazione dello scorso 22 marzo e che vedremo la prossima settimana,è rimasta delusa da, un nuovo cavaliere del parterre maschile. Lasi è rimessa in gioco, dopo la fine della sua storia con Rocco Fredella che a sua volta sta conoscendo nuove donne. La dama torinese ha lasciato il numero a, con cui si è sentita per diversi giorni, per poi passare insieme una serata. Purtroppo, le cose non sono andate come sperava, tra i due non c'è stato nulla., in studio, ha spiegato di aver accettato l'invito solo per farle una cortesia, ma che non ha alcuna intenzione di iniziare una frequentazione con la dama, molto più grande di lui. L'uomo è stato attaccato duramente dagli opinionisti, reo di aver illuso la. Inoltre, ...

infoitcultura : U&D spoiler: Stefano umilia Gemma, Ursula incinta e Gianbattista cacciato dal programma - infoitcultura : U&D, spoiler Over: la Galgani presa in giro da Stefano, Ronza cacciato da Maria - gossipetv360 : U&D, spoiler registrazione del 21 marzo: Gian Battista cacciato dal Trono Over -