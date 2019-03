adnkronos

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Sono in tutto 9 i pigmenti perdal mercato italiano perché contenenti quasi tutti sostanze cancerogene, solo uno può provocare allergie,. Il richiamo e divieto di vendita dei ''...

giornaleladige : Ritirati dal mercato italiano nove colori per tatuaggio: l'ordinanza del Ministero per la Salute, rischio canceroge… - Giorgiovsb : RT @Adnkronos: Ritirati 9 #colori per #tatuaggi -