Piccolo | Roma nel caos e sindaca vola in Qatar

romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2019)– “Nella Capitale i #bus prendono fuoco e le stazioni metro del centro sono chiuse. I due #Tmb hanno preso fuoco e i #rifiuti sono ovunque. Il presidente dell’Assemblea capitolina e’ agli arresti per corruzione. #Raggi & Co. sonoti in #”. #27Marzo”. Cosi’, su Twitter, Ilaria, consigliera Pd del Comune diL'articolonelinproviene daDailyNews.

rubio_chef : Roma non è razzista, l’Italia non è razzista, il mondo non è razzista. Mmmm mmm e poi c’è la marmotta che.. massima… - ItalianAirForce : #InCorsoOra un #TrasportoSanitarioUrgente da #Cagliari a #Ciampino. Il trasportato è un bimbo di 40 giorni in immin… - MariaCr91296123 : RT @rubio_chef: Roma non è razzista, l’Italia non è razzista, il mondo non è razzista. Mmmm mmm e poi c’è la marmotta che.. massima solidar… -