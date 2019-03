Perché Francesco ritrae la mano a chi gliela vuole baciare

Giulia Salemi : Perché la madre Fariba ha cambiato idea su Francesco Monte : Giulia Salemi e Francesco Monte news: le ultime dichiarazioni di Fariba Tehrani A tre mesi dalla fine del Grande Fratello Vip procede a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Nonostante i numerosi impegni, i due sono inseparabili e fanno davvero sul serio. Tanto che pure Fariba Tehrani, la madre di Giulia, […] L'articolo Giulia Salemi: perché la madre Fariba ha cambiato idea su Francesco Monte proviene da ...

‘Viva l’Italia. Perché non siamo il malato d’Europa’. Il libro-inchiesta di Francesco Bonazzi sull’economia della paura : A meno di 100 giorni dal voto europeo esce un libro che smonta leggende sul declino dell’Italia, scava sotto le parole d’ordine dell’euroregime, e può dare una picconata micidiale al pensiero unico di Bruxelles e Francoforte. Si chiama “Viva l’Italia” (Chiarelettere, 16 euro in libreria, 9,99 come e-book). Sottotitolo: “Perché non siamo il malato d’Europa”. In 256 pagine il giornalista economico torinese Francesco Bonazzi riporta al ...

Matteo Salvini - schiaffo al Vaticano. Retroscena : Perché non incontrerà gli uomini di Papa Francesco : Lo schiaffo di Matteo Salvini al Vaticano: vengono prima i pastori sardi dei cardinali. Giovedì sera a Villa Borromeo l'ambasciata italiana presso la Santa Sede ospita il ricevimento per l'anniversario dei Patti Lateranensi. Leggi anche: "Non è che Salvini sta zitto perché sotto sotto...?". Sallusti

Francesco Chiofalo : “Ho subito un’operazione al cervello durata 14 ore. Ecco ‘Perché ho voluto raccontarlo sui social” : “Ho subìto un intervento al cervello, della durata di 14 ore. Lo scorso luglio sono stato coinvolto in un incidente e dalla prima Tac era emerso solo che un grumo di sangue doveva riassorbirsi. Dopo qualche mese, una seconda Tac di controllo ha mostrato, invece, che la macchia si era ingrandita ed era in realtà un tumore al cervello, che doveva essere urgentemente operato”. Con queste parole Francesco Chiofalo ha raccontato a Silvia Toffanin il ...

Francesco Renga : "Le donne al festival? Di meno Perché gli uomini hanno voci più belle". Poi le scuse : "Non mi sono spiegato bene" : Il cantante scatena una durissima polemica rispondendo alla domanda sul perché sono solamente sei le donne in gara. Claudio Baglioni: 'Potete dissociarvi da questo commento'. La replica di Renga: '...

Francesco Renga : "Le donne al festival? Di meno Perché gli uomini hanno voci più belle" : Il cantante scatena una durissima polemica rispondendo alla domanda sul perché sono solamente sei le donne in gara. Claudio Baglioni: 'Potete dissociarvi da questo commento'

Sanremo 2019 - Francesco Renga : “Le donne al festival? Sono poche Perché gli uomini hanno voci più belle” : “perché Sono soltanto sei le donne su 24 artisti in gara?”, chiedono al direttore artistico Claudio Baglioni durante il Dopofestival. Una domanda che si ricorre da quando mesi fa fu annunciato il cast del Festival di Sanremo. Baglioni risponde spiegando che Sono arrivate meno proposte femminili, un fatto statistico, niente di più. Il discorso sembrava chiuso, quando a sorpresa interviene Francesco Renga che lo interrompe e prende la parola per ...

Francesco Renga : "Le donne al festival? Di meno Perché hanno voci meno belle degli uomini" : Il cantante scatena una durissima polemica rispondendo alla domanda sul perché sono solamente sei le donne in gara. Claudio Baglioni: 'Potete dissociarvi da questo commento'

Anna Ferzetti racconta il marito Pierfrancesco Favino : “Ecco Perché è unico” : Conduttrice Prima Festival di Sanremo: Anna Ferzetti parla di Pierfrancesco Favino Procede a gonfie vele, da ben 15 anni, la relazione tra Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino. I due attori si sono conosciuti ad una festa e da allora non si sono più lasciati. Insieme hanno due figlie, Greta e Lea, che oggi hanno 11 […] L'articolo Anna Ferzetti racconta il marito Pierfrancesco Favino: “Ecco perché è unico” proviene da Gossip e ...

Festival di Sanremo 2019 - la diretta. Pierfrancesco Favino torna sul palco dell’Ariston : Perché non resta? – FOTO E VIDEO : Alle 20.47 va in onda la sigla dell’eurovisione. Il segnale è chiaro: Sanremo 2019 è iniziato. “Voglio andar viaaa“, cantano Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele sopra a una pedana. Lo penseranno pure alcuni telespettatori? Forse. Poi il trio scende la scalinata in religioso silenzio e l’emozione è palpabile. Le prime parole sono del dittatore Baglioni: “Ho il piacere e ...

Sea Watch - Francesco Giro di Forza Italia durissimo : "Perché la Ong si deve vergognare" : Già, la Sea Watch era registrata come uno yacht di lusso: per questo è stata costretta a restare nel porto di Catania, mentre proseguono le indagini. L'equipaggio parlava di "manovra politica", eppure le evidenze d'indagine parlano chiaro: la nave era fuori legge, insomma non poteva navigare per il

Eva Henger rivela : “Francesco Monte mi ha querelata. Ecco Perché” : “Francesco Monte mi ha querelata, in settimana andrò a Roma per fare una dichiarazione alla polizia”. A rivelarlo è Eva Henger a Domenica Live, che tante volte si è occupata del cosiddetto “Canna Gate” che ha visto protagonisti Henger e Monte in occasione della loro partecipazione all’Isola dei Famosi. La Henger infatti accusò Monte di aver fumato canne sull’Isola: accuse che lui aveva aveva sempre respinto, ...