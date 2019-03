M5s | la Lega di Salvini si è divorata il partito di Di Maio | l' attacco hacker cancella il

Cliccando M5s.it spunta il sito della Lega : il 'giallo' rimbalza sul web : Uno scherzo di un buontempone che ha indirizzato tutti sul sito dell'altro partito di maggioranza o una politica di marketing per far parlare della Lega? Nulla trapela sull'autore del ...

Il sito M5s diventa l'homepage della Lega : Lega pigliatutto, anche i siti web. Se infatti oggi qualunque utente prova ad arrivare a un sito del Movimento 5 Stelle, si ritrova indirizzato... alla homepage della Lega. Ecco le prove. Se...

Scherzo in rete? Se si digita www.M5s.it si apre il sito della Lega : Se proviamo a digitare su un browser qualsiasi il dominio www.m5s.it saremo indirizzati al sito web della Lega, www.Leganord.org. Al momento non si conosce ancora l'autore di questa trovata. Forse uno Scherzo? Chissà.Cos'è questa domanda? Scopri il progetto Europe talks e leggi l'Informativa privacy completa in italiano

Polemica sull'aborto - M5s alla Lega : "La legge non si cambia" - : Dopo la proposta di legge presentata da alcuni parlamentari del Carroccio, i ministri pentastellati mettono in chiaro che "non c'è spazio per alcuna revisione". Ma Salvini e Di Maio minimizzano: "...

Sondaggi elettorali Noto : Lega in calo - stabili Pd e M5s : Sondaggi elettorali Noto: Lega in calo, stabili Pd e M5S L’ultimo Sondaggio Noto per Cartabianca andato in onda martedì 26 marzo rileva un quadro politico abbastanza stazionario. Nonostante la sconfitta in Basilicata, nè Movimento 5 Stelle nè Partito Democratico registrano un calo dei rispettivi consensi. Entrambi rimangono appaiati al 21%. Il centrosinistra fa comunque un piccolo passo in avanti grazie alla crescita di mezzo punto di ...

Sondaggi SWG : sorpresa M5s che torna a crescere - Lega e Partito Democratico sono in calo : Il Movimento 5 Stelle del vicepremier Di Maio starebbe risalendo la china, mentre la Lega di Salvini e il Partito Democratico di Zingaretti starebbero indietreggiando. E' quanto emerge dall'ultimo Sondaggio politico effettuato dell'istituto di ricerca Swg commissionato da Enrico Mentana e dal suo entourage per il Tg La7. Tale rilevazione statistica è datata 25 marzo ed è stata compiuta nei giorni compresi dal 20 al 24 marzo. Inoltre è stata ...

La proposta della Lega sull'aborto stoppata da Salvini (dopo il muro M5s-Pd) : La legge 194 non si tocca. Le forze politiche, M5s e Pd in testa, innalzano un muro a difesa della legge sull'aborto, che rischia di essere messa in discussione da una proposta presentata alla Camera dal deputato leghista Alberto Stefani, e da cui lo stesso Matteo Salvini prende le distanze bocciando l'iniziativa. Il tema della legge 194 accresce la tensione che già si registra da giorni sul fronte diritti e famiglia, in vista del ...

Sondaggi politici/ Elezioni Basilicata - boom Lega : Salvini 'mangia' 30% di voti M5s : Sondaggi politici, flussi elettorali dopo le Regionali in Basilicata e Ius Soli: Salvini 'mangia' il 305 di voti M5s, 50% con la Lega sulla cittadinanza

DIETRO LE QUINTE/ Il piano della Lega - e di Tria - per 'cucinare' M5s : Tria e l'approvazione del Def stanno mettendo pressione tra la Lega e M5S. Salvini vuole utilizzare il ministro dell'economia per far fuori Di Maio.

Copyright - il Parlamento Ue approva la riforma. M5s e Lega votano contro : approvata dal Parlamento europeo la riforma del Copyright. Il via libera dall'aula di Strasburgo all'accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul rispetto del...

Aborto - Lega presenta testo per “adottare il concepito”. M5s : “La 194 non si tocca”. Salvini : “Non è in discussione” : La Lega presenta alla Camera una proposta di legge a prima firma Alberto Stefani, giovane deputato del Carroccio vicino al ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, che si propone di limitare gli effetti della legge 194 che regola l’Aborto introducendo la possibilità, in alternativa all’interruzione volontaria di gravidanza, di “ottenere lo stato di adottabilità del concepito”. Una proposta che fa insorgere il M5s a difesa ...

La manina rossa che lega M5s e Pd : L’introduzione per legge di un salario minimo orario è destinata a promuovere una sostanziale convergenza il M5s e il Pd, attraverso la regia della Cgil (con appresso le altre confederazioni). In Commissione lavoro del Senato è iniziato da un paio di settimane l’esame di due disegni di legge: uno –

Sondaggi Europee - la Lega frena ma resta prima. Prosegue il duello M5s-Pd. E la sinistra sarebbe senza seggi a Bruxelles : Pd e M5s ancora appaiati, ma non oltre il 21 per cento. La Lega in calo sensibile, ma ancora prima con ampio distacco. Le variazioni nel Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 sembrano scosse di assestamento dopo le tendenze tracciate nelle ultime settimane, per i Cinquestelle in calo (e più di un indizio è emerso anche alle elezioni regionali in Sardegna e Basilicata) e per il Pd in ripresa rispetto alla crisi coincisa con le elezioni ...