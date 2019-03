LUCIA BRAMIERI TRADITA DA GIANLUCA MASTELLI? ' Stiamo insieme ma ' | Pomeriggio 5

LUCIA BRAMIERI Tradita da Gianluca Mastelli! : Lucia Bramieri, in diretta a Pomeriggio 5, scopre una segnalazione sul suo fidanzato Gianluca Mastelli. Pare che lui creda di essere ancora a Uomini e Donne! Ecco cosa è successo! Brutto momento per Lucia Bramieri, ospite della puntata odierna di Pomeriggio 5. Come ben sapete Lucia è fidanzata con Gianluca Mastelli, ex partecipante di Uomini e Donne, di parecchi anni più giovane di lei. Tutto bene direte voi. Invece no. Proprio oggi, alla corte ...

Pomeriggio 5 - il dramma di LUCIA BRAMIERI : in diretta - la lettera con cui scopre le corna? : Non è stato un Pomeriggio semplice quello dell'ex gieffina Lucia Bramieri ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 di martedì 18 marzo. La conduttrice ha infatti ricevuto una segnalazione molto pesante sul nuovo fidanzato della vedova più famosa d'Italia, Gianluca Mastelli. Una certa Antonella ha scr

Barbara D’Urso mette in guardia LUCIA BRAMIERI dal suo fidanzato : A “Pomeriggio Cinque” Barbara D’Urso ha ricevuto una mail che potrebbe mettere in crisi la storia d’amore tra Lucia Bramieri ed il fidanzato Gianluca Mastelli, una telespettatrice della trasmissione, ha voluto far recapitare alla Bramieri anche gli screenshot e gli audio vocali del suo fidanzato (l’ultimo messaggio risale all’8 marzo) ad un’altra donna: “La mia migliore amica è uscita a cena con ...

Pomeriggio 5 LUCIA BRAMIERI difende il suo fidanzato Gianluca Mastelli : Barbara D’Urso ha ricevuto una mail che potrebbe mettere in crisi la storia d’amore tra Lucia Bramieri ed il fidanzato Gianluca Mastelli, una telespettatrice della trasmissione, ha voluto far recapitare alla Bramieri anche gli screenshot e gli audio vocali del suo fidanzato (l’ultimo messaggio risale all’8 marzo) ad un’altra donna: “La mia migliore amica è uscita a cena con Gianluca il 10 gennaio. L’ha ...

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso e la corna in diretta : legge una lettera - LUCIA BRAMIERI ha un crollo nervoso : Giorni fa Lucia Bramieri, ex protagonista del Gf Nip, ha portato la sua nuova fiamma, Gianluca Mastelli, nel salotto di Pomeriggio 5 per farlo conoscere a Barbara D'Urso. Peccato però che la conduttrice non ne sia stata molto entusiasta. Durante la puntata di ieri 18 marzo Carmelita ha ospitato nuov

LUCIA BRAMIERI difende il suo amore per l'ex cavaliere del trono over Gianluca Mastelli : Lucia Bramieri continua a credere nell'amore. La nuora del comico ha da poco ufficializzato la sua relazione con l'ex protagonista del trono over Gianluca Mastelli, ma a quanto pare nubi nerissime si intravedono all'orizzonte, perché alla redazione di Pomeriggio 5 è giunta una lettera in cui una donna racconta un episodio riguardante il nuovo compagno della Bramieri. Gianluca Mastelli avrebbe corteggiato e visto un'altra donna fino all'8 ...

LUCIA BRAMIERI trattiene le lacrime a Pomeriggio 5 : amara scoperta su Gianluca Mastelli : Lucia Bramieri a Pomeriggio 5: Gianluca Mastelli corteggia un’altra? Caffeuccio amaro per Lucia Bramieri a Pomeriggio 5. Nella puntata in onda lunedì 18 marzo Barbara d’Urso ha letto una grave segnalazione su Gianluca Mastelli, l’ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne oggi fidanzato di Lucia. Antonella, una ragazza di Rimini, ha scritto alla […] L'articolo Lucia Bramieri trattiene le lacrime a Pomeriggio 5: amara ...

LUCIA BRAMIERI Tradita da Gianluca Mastelli! : Lucia Bramieri, in diretta a Pomeriggio 5, scopre una segnalazione sul suo fidanzato Gianluca Mastelli. Pare che lui creda di essere ancora a Uomini e Donne! Ecco cosa è successo! Brutto momento per Lucia Bramieri, ospite della puntata odierna di Pomeriggio 5. Come ben sapete Lucia è fidanzata con Gianluca Mastelli, ex partecipante di Uomini e Donne, di parecchi anni più giovane di lei. Tutto bene direte voi. Invece no. Proprio oggi, alla corte ...

Pomeriggio 5 - LUCIA BRAMIERI spiazzata : la segnalazione su Gianluca : Pomeriggio 5: arriva una segnalazione su Gianluca Mastelli (fidanzato di Lucia Bramieri) Era solo questione di tempo prima che arrivasse una segnalazione su Gianluca Mastelli; d’altronde è un copione già visto anni fa al Trono Over quando l’uomo fu allontanato dalla stessa Maria De Filippi. La scorsa settimana a Pomeriggio 5 Lucia Bramieri lo ha presentato a tutti come il proprio fidanzato. A Barbara d’Urso, però, qualcosa ...

LUCIA BRAMIERI a Pomeriggio 5 : "Gianluca Mastelli? Voglio difendere il nostro amore" (video) : Barbara D'Urso, stamattina, ha ricevuto una mail che potrebbe mettere a repentaglio il rapporto d'amore tra Lucia Bramieri ed il fidanzato Gianluca Mastelli.prosegui la letturaLucia Bramieri a Pomeriggio 5: "Gianluca Mastelli? Voglio difendere il nostro amore" (video) pubblicato su Gossipblog.it 18 marzo 2019 18:31.

GIANLUCA MASTELLI - FIDANZATO DI LUCIA BRAMIERI/Video : 'con te la mia vita è cambiata' : GIANLUCA MASTELLI, FIDANZATO di LUCIA BRAMIERI: la coppia per la prima volta insieme, oggi a Pomeriggio 5! Lui fu cacciato da Uomini e Donne...

Pomeriggio Cinque LUCIA BRAMIERI presenta il suo fidanzato Gianluca Mastelli : Lucia Bramieri ha attraversato un lungo periodo di solitudine, ma ora si è fidanzata con un uomo più giovane di dieci anni, Gianluca Mastelli, e lo ha presentato a Barbara D’Urso e ai suoi ospiti nella puntata di “Pomeriggio 5”. L’unione ha lasciato perplessi gli opinionisti in studio. Qualcuno ha messo in dubbio la sincerità dei sentimenti di Mastelli, ma ha anche riconosciuto la felicità negli occhi della vedova Bramieri. A essere ...

LUCIA BRAMIERI presenta il nuovo fidanzato : è un ex cavaliere di Uomini e Donne : Ospite di Pomeriggio Cinque, Lucia Bramieri ha presentato al pubblico il suo nuovo fidanzato Gianluca Mastelli, più giovane di lei di dieci anni. Ai telespettatori il volto dell'uomo non è nuovo: anche Barbara D'Urso, da subito, ha affermato che le era sembrato di averlo già visto, ed in effetti il passato televisivo del Mastelli è venuto fuori durante l'intervista. Gianluca ha partecipato quattro anni fa al trono over di Uomini e Donne, ma la ...

Pomeriggio 5 - LUCIA BRAMIERI volta pagina : 'Barbara ti presento Gianluca' : Lacrime nello studio di Pomeriggio 5 durante la puntata di oggi 13 marzo . Lucia Bramieri ha presentato a Barbara D'Urso il fidanzato Gianluca Mastelli , ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne .