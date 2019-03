Letizia di Spagna incanta in rosso Anche col look low cost come Kate Middleton

Il Principe Carlo è sedotto da Letizia di Spagna. Insieme alla National Gallery : Solo qualche giorno fa, nel cuore di Londra, si è inaugurata la ' Spanish Mothers of Lights' , una mostra della National Gallery . L'evento ha visto la partecipazione del Principe Carlo che, in veste ...

Letizia di Spagna conquista Londra : Kate Middleton e Meghan Markle spariscono : Letizia di Spagna a Londra è accolta con tutti gli oneri dal Principe Carlo. Kate Middleton e Meghan Markle restano chiuse a Palazzo, temono forse il confronto. In effetti, Letizia è splendida mentre inaugura alla National Gallery l’esposizione dedicata agli impressionisti spagnoli. La Sovrana indossa un abito a fantasia, blu, verde e rosso, firmato Carolina Herrera, ai piedi delle décolletée blu di Nina Ricci che abbina a una clutch del ...

L'ex marito di reina Letizia di Spagna si risposa e comincia una nuova vita : La sua ex moglie, la reina Letizia, regna serena al fianco di Re Felipe sesto e il prossimo 19 giugno festeggerà i cinque anni dall'ascensione al trono. Ma per Alonso Guerrero, primo marito della giornalista diventata sovrana, il 2019 porta altri motivi per festeggiare. Come annunciato in escusiva da Hola, infatti, il professore e scrittore che impalmò Letizia Ortizia Rocasolano nel 1998 per poi divorziare subito, è pronto a nuove nozze. ...

Letizia di Spagna osa con la pelle. E i look che fanno impallidire Meghan Markle : Letizia di Spagna, 46 anni, con il marito Felipe VI, ha accolto a Madrid il Presidente peruviano Martín Vizcarra e consorte. La Regina di Spagna ha sfoggiato tre look sorprendenti e molto diversi tra loro, ma con un elemento in comune: la raffinatezza insuperabile. Ancora una volta l’ex giornalista dà una lezione di stille alle teste coronate europee. In primo luogo a Meghan Markle che anche in fatto di stile ha mostrato il suo carattere ...

Letizia di Spagna incanta in bianco. E supera in stile Kate Middleton e Meghan Markle : Letizia di Spagna è in Marocco in viaggio di Stato col marito Felipe. Presto anche Meghan Markle e Harry visiteranno il Paese africano. I primi due look sfoggiati dalla Regina spagnola sono all’insegna del bianco, un colore che è di tendenza in questo periodo tra le teste coronate. La prima è stata Kate Middleton che ai BAFTA domenica 10 febbraio ha indossato un look total white di Alexander McQueen. Poi è toccato a Meghan il 12 febbraio ...

Meghan Markle copia Letizia di Spagna e incanta. Ma Harry è preoccupato : Meghan Markle e Harry di nuovo insieme mano nella mano agli Endeavour Fund Awards a Londra, dopo le voci di divorzio. I Duchi de Sussex sono incantevoli mentre sfilano sul red carpet per partecipare all’evento che celebra i militari veterani. Meghan è apparsa sorridente, sebbene forse un po’ stanca. Amici e persone vicine a lei negli ultimi tempi si sono preoccupate per le sue condizioni di salute psico-fisica a causa dello stress ...