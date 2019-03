Ius soli | Bonino | “Ramy? Contenta per lui | ma cittadinanza non deve essere dono o la

Adam e Rami - Salvini : “Su cittadinanza mi sono convinto da solo. Ius soli? Problema di giornalisti - adulti e politici” : “Ius soli? La legge attuale funziona, il dibattito non esiste”. Nel giorno in cui ha ricevuto al Viminale Adam, Rami, gli altri bambini della scuola media Valiati di Crema coinvolti nel dirottamento dello scuolabus a San Donato Milanese, Matteo Salvini è tornato a rivendicare come la legge sulla cittadinanza non verrà modificata. “Diritti negati per tutti gli altri che nascono e crescono in Italia? Non è vero, non c’è ...

Ius soli? Salvini : legge cittadinanza funziona - dibattito non esiste : Matteo Salvini: "Ius soli? La legge sulla cittadinanza funziona cosi com'e', nessun dibattito, l'Italia e' il Paese che riconosce più cittadinanze

Ius soli - la nuova lotteria Italia : Ramy è un cittadino del nostro Paese. Lo è per i suoi compagni, i suoi amici e i suoi insegnanti. Questa è la realtà.Dopo il drammatico fatto di San Donato, in provincia di Milano, si è scatenato un dibattito che, come capita sempre in Italia, risulta scomposto e più affine alle appartenenze di partito che a un dibattito serio sui diritti e in particolare sul valore della cittadinanza.Sarebbe bello se ...

Malagò - Ius soli sportivo 'sacrosanto' : ANSA, - MATERA, 26 MAR - 'Lo sport ritiene sacrosanto lo ius soli sportivo perché noi non possiamo non tener conto di quelle che sono delle realtà

Presidente del Coni Malagò : "Dico sì allo Ius soli sportivo" : Ne è convinto il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, che apre allo ius soli sportivo: 'Non voglio parlare di politica. Ma perché se un atleta cresce nei nostri settori giovanili, noi lo prepariamo ...

Lollobrigida - Fdi - : "Contrari a Ius soli - ma Rami merita cittadinanza" : Le reazioni politiche dalla sala stampa di Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ius soli : il difficile cammino dei 'nuovi italiani' verso l’integrazione : A seguito della strage sventata a San Donato Milanese il 20 marzo, il dibattito sull’approvazione dello ius Soli in Italia si esacerba di giorno in giorno, riecheggiando nei discorsi degli esponenti politici con toni da campagna elettorale. Strumentalizzazioni a parte, il carattere urgente della questione si sta imponendo con una forza che non può più essere minimizzata con una malriuscita ironia o l’indifferenza che riserviamo alle seccature ...

Sullo Ius soli non tutto è perduto : Trascorsi appena 15 mesi dalla mancata approvazione della legge Sullo ius soli, fioccano le ricostruzioni più fantasiose e le polemiche più insidiose. Purtroppo posso dire: io c'ero, e non per vanagloria dal momento che si è trattato di una cocente sconfitta, anche personale, a tratti persino mortificante.Dunque, la mia è una semplice testimonianza pro veritate e nulla più. Alcune date, innanzitutto: il 13 ...

Salvini : "Sì alla cittadinanza a Ramy - <br> è come fosse mio figlio. Ma no Ius soli" : Matteo Salvini annuncia la concessione della cittadinanza per motivi speciali a Ramy, il 13enne eroe del bus dirottato nel milanese la scorsa settimana. "È come se fosse mio figlio" ha detto il vicepremier che ieri aveva mostrato tutta la sua cautela, mentre le verifiche del Viminale erano in corso. Oggi la svolta. Ramy nelle ultime ore aveva precisato che la sua famiglia non ha precedenti penali. "Ramy è come se fosse mio ...

Ius soli - nel mondo esiste quasi dappertutto. Cosa succede in Italia? : Non è preciso affermare che lo ius soli sia una rarità nel mondo, come ha fatto la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in tv. Anzi è vero il contrario: il diritto alla cittadinanza è molto diffuso, cambiano piuttosto le modalità con cui viene concesso. Per esempio in Nord e Sud America esiste quello “puro” mentre nella versione “soft”, quella di cui si discute tanto in Italia, legata a precisi requisiti, uno per tutti la regolare ...

Salvini : "Ius soli? Più controlli altro che regali" : La questione Ius Soli continua a tenere banco nella maggioranza, soprattutto dopo che il Viminale ha fatto marcia indietro sulla cittadinanza a Ramy, il 13enne eroe di San Donato Milanese che dando l’allarme dal bus dirottato dall’autista, il 20 marzo scorso, ha salvato se stesso e i suoi 50 compagni di scuola da quella che poteva essere una strage. ? Il governo aveva inizialmente promesso che avrebbe dato a Ramy la ...

Modena - falsi esami di italiano per gli stranieri : 5 arresti. Salvini : “Altro che Ius soli” : La polizia di Stato di Modena ha arrestato 5 persone per aver falsificato gli esami di italiano (Celi) per gli stranieri, necessari per ottenere il permesso di soggiorno. Più di seimila le persone che in tutta Italia hanno usufruito del sistema corruttivo, in cambio di denaro. Salvini: "Altro che ius soli e cittadinanze in regalo, in Italia servono regole".Continua a leggere

Ius soli e cittadinanza : l'Italia è già il primo paese in Europa per concessioni : L'episodio della scorsa settimana culminato con l'attentato sventato è mero fatto di cronaca, peraltro inizialmente anche ridimensionato grazie alla positiva circostanza che l'atto terroristico non ...

Pif attacca Matteo Salvini - sullo Ius soli negato a Ramy : 'È un bimbomin...' : Il caso di cronaca che ha visto lo scorso mercoledì un autobus con a bordo 51 ragazzini, studenti della scuola media Vailati di Crema, finire vittime di un nuovo attentato terroristico, continua a rimbalzare su tutte le pagine dei principali siti d'informazione e quotidiani. «Oggi da qui non esce vivo nessuno», aveva gridato l'autista dell'autobus dirottato nella strada provinciale Paullese (nel milanese). Il conducente del bus, Ousseynou Sy, ...