“Il M5s ha preso i nostri ‘No’ e li ha trasformati in ‘Sì’ per Salvini” - dice Marco Rizzo : Roma. “Ci credo che perdono dovunque. Questi hanno preso tutti i No della sinistra estrema, si sono appropriati dei nostri No, e li hanno trasformati in Sì al servizio del governo di Matteo Salvini. Un capolavoro”. E “questi”, per Marco Rizzo, cinquantanove anni, segretario del Partito comunista –