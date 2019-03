I due nuovi possibili modelli di Switch potrebbero essere una versione solo portatile e

Katy Keene come Andrea de Il Diavolo veste Prada tra amore e carriera : lo spin off di Riverdale assegna due nuovi ruoli : I fan di Riverdale che ieri sera hanno (ri)visto Il Diavolo veste Prada non hanno potuto far altro che pensare alla nuova Katy Keene come nei panni di Andrea, un'indaffarata giovane pronta a sfondare nel mondo della moda ma impelagata in un rapporto d'amore importante. Proprio nelle scorse ore ha fatto il giro del web una foto dal set che vede il suo fidanzato pronto a chiederla in sposa e potrebbe essere proprio questo il dualismo da cui ...

Huawei P30 e P30 Pro - due nuovi smartphone top di gamma per chi ama le foto : Huawei ha scelto la cornice di Parigi per presentare i due nuovi smartphone P30 e P30 Pro, successori dei modelli dello scorso anno P20 e P20 Pro. La filosofia di base è la stessa: puntare sulla fotografia usandola come arma per battere la concorrenza. Per quanto riguarda il P30 Pro le novità sono molte e promettenti. Meno pretenzioso il P30, che condivide con il fratello maggiore alcune caratteristiche tecniche, ma non il comparto ...

Apple Arcade e Apple TV+ : due nuovi servizi in abbonamento dedicati a giochi e streaming video : Da Apple due nuovi servizi che includono videogiochi in esclusiva e film, documentari, serie e programmi originali

due nuovi modelli Nintendo Switch annunciati all’E3 2019 - tutte le novità al 25 marzo : Con l'uscita di Nintendo Switch, la casa di Super Mario ha saputo far dimenticare ai suoi fedelissimi il mezzo flop di Wii U. Conquistando al tempo stesso una nuova, e affollatissima, schiera di fan. La console ibrida della grande N non stupisce solo per la sua natura duale - sia da home console che da portatile -, ma anche e soprattutto per un parco titoli piuttosto ricco e variegato, tra cui spiccano piccoli e grandi capolavori del calibro di ...

Nintendo potrebbe lanciare due nuovi "sorprendenti" modelli di Switch : Il Wall Street Journal riporta che Nintendo lancerà non uno ma due nuovi modelli di Nintendo Switch nei prossimi mesi. Uno dei nuovi sistemi presenterà funzionalità "migliorate", tuttavia, le sue specifiche non corrisponderanno a Xbox One X o PS4 Pro, ha dichiarato WSJ.L'altro sistema è descritto come "un'opzione più economica per i giocatori occasionali" e Nintendo vede la console come "successore del suo vecchio dispositivo 3DS portatile ...

Ecco i due nuovi assessori : Persiani nomina Paolo Balloni e l'ex-grillina Veronica Ravagli : ... Disabilità, Politiche per la famiglia, Politiche della casa, Violenza di genere e Pari Opportunità Paolo Balloni nato a Massa il 31/5/1984 Assessore con delega al Lavoro:, Attività Produttive, Sport ...

Svolta green ad Alba : due nuovi bus silenziosi e 22 colonnine di ricarica per auto e moto : Due nuovi autobus elettrici, all'avanguardia e di ultima generazione, entreranno presto in servizio sulla rete del trasporto pubblico di Alba, in provincia di Cuneo. La presentazione in anteprima al ...

Sorpresa : Apple ha presentato due nuovi iPad : Apple ha ufficializzato le nuove generazioni di iPad Mini e iPad Air che diventano subito ordinabili dallo Store che era stato messo offline per qualche ora. Diffusi tutti i dettagli con le caratteristiche tecniche e i prezzi dei tablet per il 2019. Le novità maggiori sono soprattutto per iPad Mini che introduce il supporto a Apple Pencil ossia la penna capacitiva evoluta per un’interazione più profonda con il display. Entrambi i modelli ...

Yoshi’s Crafted World si mostra in due nuovi video poco prima del rilascio : poco più di una settimana e Nintendo rilascerà il nuovo e coloratissimo Yoshi’s Crafted World. Una nuova avventura ricca di sorprese all’interno di un mondo totalmente rivestito di carta e cartapesta, assieme a Yoshi, fedelissimo compagno di viaggi di Super Mario. Un Platform con la lettera maiuscola, ulteriore titolo della grande N che da generazioni rispetta e valorizza il genere in quanto tale. Parti con Yoshi in una nuova avventura per ...

Beckham - due stadi nuovi per l'Inter Miami : progetto da 800 milioni : Quanto è importante avere uno stadio di proprietà nel calcio moderno? Spesso è fondamentale, un aspetto che può fare la differenza nella gestione sportiva ed economica di un club. Ma c'è chi, negli ...

Vita in diretta - Milly Carlucci fa i nomi : i due nuovi concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle : Milly Carlucci svela alla Vita in diretta altri due concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. Nel salotto di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi è arrivato l'annuncio della partecipazione di Milena Vukotic, attrice diventata immortale come moglie di Paolo Villaggio nella saga d

Renault TCe 130 e 150 - due nuovi motori a benzina per la Captur : Per il motore più potente, allestimento Sport Edition 2, servono 23.200 euro o 24.800, a seconda che si scelga il cambio manuale o automatico. La versione top di gamma TCe 150 automatica Initiale ...

Amici 18 - nuovi indizi sui due direttori artistici : spuntano le iniziali L e P : Durante la puntata pomeridiana di sabato, 9 marzo, la conduttrice romana Maria De Filippi ha rivelato nuovi indizi sull'identità dei due direttori artistici delle due squadre antagoniste del serale 2019 del talent show di Mediaset. Già la settimana scorsa erano stati rivelati alcuni importanti dettagli sull'identità dei due capi squadra del talent e ora ne sono stati rivelati altri. Inoltre, per chi non lo sapesse, la prima puntata del serale di ...

Autonomie e legittima difesa - nuovi duelli Lega-M5s sono in arrivo : Il governo gialloverde è sempre più prigioniero di se stesso. Lega e M5s continuano a sopravvivere grazie a incessanti compromessi politici. Un pericoloso gioco al rialzo che rischia di sfuggire di mano agli stessi giocatori. Il “soprassedere” alla Tav che il premier, Giuseppe Conte, ha appena tirato fuori dal cilindro, n’è l’ennesima testimonianza. Ma congelata l’opera della discordia, i duelli gialloverdi continuano sui terreni delle Autonomie ...