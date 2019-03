Ecco la patch 8 20 di Fortnite | modalità a tempo Il pavimento è lava | Trappola a dardo

Ecco i dettagli della nuova patch di Call of Duty : Black Ops 4 : Treyarch ha svelato le novità in arrivo in Call of Duty: Black Ops 4 con la nuova patch prevista per il 26 marzo, tali novità andranno a toccare la modalità multiplayer classica e Blackout, la modalità battle royale del famoso shooter.Come riporta Dualshockers, Blackout vedrà l'introduzione della granata EMP di Zero (molto utile per disattivare i dispositivi elettronici), l'arco Sparrow di Outrider (potrete trovarlo nei lanci di rifornimento) ed ...

Fortnite : i dettagli della patch v8.11 tra Pistola a focile - Modalità a Tempo ColposEcco e molto altro : Come annunciato alcune ore fa, Fortnite si aggiorna con l'arrivo della patch v8.11. Qui di seguito proponiamo le novità principali dell'aggiornamento mentre per tutti gli altri dettagli date un'occhiata al sito ufficiale del gioco. Pistola a focile Toc, toc... Chi è là? Pistola a focile, ecco chi è! Scegliete il tempismo perfetto e sbalzate via il nemico o voi stessi con questa nuova arma! Leggi altro...

Samsung annuncia le patch di sicurezza di marzo : Ecco chi dovrebbe riceverle : Samsung annuncia le nuove patch di sicurezza di marzo 2019: ecco quali sono le vulnerabilità risolte e quali dovrebbero essere i dispositivi del produttore a riceverle. L'articolo Samsung annuncia le patch di sicurezza di marzo: ecco chi dovrebbe riceverle proviene da TuttoAndroid.

Ecco il change log completo dell'importantissima patch del day one di Anthem : Anthem sta già facendo discutere con le prime recensioni del nuovo titolo BioWare che non si dimostrano particolarmente entusiastiche e mentre il lancio del gioco previsto da domani si avvicina, BioWare ha deciso di lanciare e di svelare la patch del day one.Questa patch, come riportato su Reddit è già disponibile e propone una serie di novità molto interessante. Ecco l'intero change log in inglese qui di seguito:High level fixesLeggi altro...

Samsung Galaxy S9 e S9+ - habemus Night mode : Eccola con le patch di sicurezza di febbraio : La si era vista nelle beta della Samsung One UI, la modalità notte, ma era rimasta fuori dalla release stabile della nuova interfaccia utente L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9+, habemus Night mode: eccola con le patch di sicurezza di febbraio proviene da TuttoAndroid.

Fifa 19 Patch 1.09 – Title Update 8 : nuovo aggiornamento disponibile su PC. Ecco tutte le novità : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 12 febbraio per la versione PC ed arriverà in una data successiva su console Da sottolineare che è stata anche modificata la schermata di avvio che adesso mostra De Bruyne, Dybala e Neymar, anzichè Ronaldo. Come già anticipato qualche giorno fa Patch […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.09 – Title Update 8: nuovo aggiornamento disponibile su PC. Ecco ...

Huawei P20 Lite riceverà ad Android 9 Pie ad aprile - intanto Ecco le patch di sicurezza di gennaio : Il team di Huawei ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di sicurezza per Huawei P20 Lite. Scopriamo insieme quali sono le novità L'articolo Huawei P20 Lite riceverà ad Android 9 Pie ad aprile, intanto ecco le patch di sicurezza di gennaio proviene da TuttoAndroid.

Fifa 19 Patch 1.08 – Title Update 7 : nuovo aggiornamento disponibile anche su console. Ecco tutte le novità! : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 22 gennaio per la versione PC ed è in distribuzione dal 29 gennaio anche su Xbox e PS4 Patch 1.08 Fifa 19 – Title Update 7 Ehi fan di Fifa L’ultimo aggiornamento di Fifa 19 è adesso disponibile su PC ed è […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.08 – Title Update 7: nuovo aggiornamento disponibile anche su console. Ecco tutte le novità! proviene da I ...

Ecco la patch 7.30 di Fortnite con il supporto per i controller per dispositivi mobile e Granata congelante : Tempo di scoprire le novità principali della patch 7.30 di Fortnite, il nuovissimo aggiornamento che introduce diverse funzionalità e aggiustamenti all'interno del famosissimo titolo di Epic Games.Qui di seguito vi segnaliamo i dettagli più interessanti mentre per la patch completa vi invitiamo a dare un'occhiata al sito ufficiale del gioco. Granata congelante Read more…