Dislessia | un “superprogramma” aiuta a capirne le cause

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Lasi manifesta nei primi anni di scuola come difficoltà nell’imparare a leggere in modo corretto e fluente, con un’incidenza nei paesi industrializzati che varia tra il 5 ed il 15% della popolazione. C’è ampio consenso sul fatto che ladipenda da una disfunzione delle reti neuronali coinvolte nei processi di lettura, ma non su quale sia la natura del deficit. Una ricerca internazionale pubblicata su «Psychological Science», che ha tra gli autori Marco Zorzi del Dipartimento di Psicologia Generale e Padova Neuroscience Center dell’Università di Padova, ha utilizzato simulazioni al computer su larga scala per studiare come diversi tipi di deficit concorrano nel determinare le abilità di lettura individuali in un campione di oltre 600 bambini americani, di cui quasi 400 con diagnosi diin base a test standardizzati di lettura. I dati provenivano da uno degli ...

TV7Benevento : Dislessia: da Unipd un 'superprogramma' che aiuta a capirne le cause (3)... - TV7Benevento : Dislessia: da Unipd un 'superprogramma' che aiuta a capirne le cause (2)... -