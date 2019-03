Def | in vista maxi downgrade del Pil | crescita solo +0 | 1% in 2019 | deficit-Pil al 2 | 4%

L'Istat pubblica i calcoli Definitivi del 2018 : rivista al ribasso la crescita del Pil - al rialzo le stime su Deficit e il debito pubblico : L'economia italiana nel 2018 è cresciuta dello 0,9% in netto rallentamento rispetto al +1,6% del 2017. Lo comunica L'Istat che, in base ai dati più approfonditi, ha rivisto al ribasso la stima preliminare di un aumento del Pil pari all'1%. Il nuovo dato è inferiore alle previsioni del governo di fine dicembre, che indicavano per il 2018 una crescita dell'economia dell'1%.Nel 2018 il rapporto tra deficit e Pil si è ...