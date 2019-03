Decretone | via libera del Senato Il testo è legge

C’è l’ok del Senato - il Decretone è legge : via libera definitivo a quota cento e reddito di cittadinanza : Via libera definitivo dall’Aula del Senato al Decretone che contiene quota cento e reddito di cittadinanza. Il provvedimento, che ha incassato 150 sì, 107 no e 7 astenuti, dopo la terza lettura di palazzo Madama, è legge. ...

Decretone su quota 100 e rdc domani in esame al Senato - atteso il via libera : Il testo del Decretone unico è approdato ormai a Palazzo Madama. Dopo il via libera della Camera, infatti, il testo dovrà essere sottoposto ad una terza lettura prima della conversione in legge definitiva. Entro il 29 marzo, il maxi decreto unico che contiene quota 100 e reddito di cittadinanza dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Si attende l'esame del Decretone a Palazzo Madama Intanto, giorno martedì 26 marzo, Palazzo Madama ha ...

Decretone : via libera alla Camera - ora passa al Senato : Il Decretone ha superato con successo l'iter parlamentare alla Camera: a Montecitorio, infatti, è stato dato il via libera al testo contenente le misure in materia previdenziale come reddito di cittadinanza e il meccanismo della Quota 100. Il maxi decreto unico, adesso, dovrà passare nuovamente al Senato per la terza lettura e la successiva conversione in legge definitiva. Ok dalla Camera al Decretone Tra i principali correttivi apportati alle ...

La Camera dà il via libera al Decretone con 291 sì. Ecco cosa prevede : Via libera dell'Aula della Camera al Decretone. I voti a favore sono 291, i voti contrari 141, gli astenuti 14. Il provvedimento, che contiene le misure sul reddito di cittadinanza e quota 100, torna ora al Senato per la terza ed ultima lettura. Tra le novità introdotte nel restyling parlamentare, l'offerta minima di lavoro da 858 euro per chi richiede il reddito di cittadinanza, il sostegno extra per le famiglie numerose con disabili, la ...

Decretone : via libera della Camera con 291 sì. Ecco cosa prevede : Via libera dell'Aula della Camera al Decretone. I voti a favore sono 291, i voti contrari 141, gli astenuti 14. Il provvedimento, che contiene le misure sul reddito di cittadinanza e quota 100, torna ora al Senato per la terza ed ultima lettura. Tra le novità introdotte nel restyling parlamentare, l'offerta minima di lavoro da 858 euro per chi richiede il reddito di cittadinanza, il sostegno extra per le famiglie numerose con disabili, la ...

Decretone - via libera alla Camera. Il testo torna al Senato : MILANO - Via libera anche dalla Camera al cosiddetto 'Decretone', il testo che include Reddito di cittadinanza e Quota 100. I provvedimento è stato approvato dall'aula con 291 sì, 141 voti contrari e ...

Decretone : via libera della Camera - testo torna al Senato : Via libera della Camera al Decretone con le misure su Quota 100 e reddito di cittadinanza . I voti a favore sono stati 291, i contrari 141, gli astenuti 14. Il testo passa così in seconda lettura e ...

Decretone : via libera Camera con 291 sì - torna al Senato : Via libera dell'Aula della Camera al Decretone. I voti a favore sono 291, i voti contrari 141, gli astenuti 14. Il provvedimento, che contiene le misure sul reddito di cittadinanza e quota 100, torna ora al Senato per la terza ed ultima lettura.

Decretone : ripreso esame odg - atteso via libera della Camera : E' ripreso in Aula alla Camera l'esame degli ordini del giorno al Decretone che introduce reddito di cittadinanza e quota 100 . Sempre in mattinata si procederà al voto sul testo, dopo l'ok alla ...

Decretone - al via discussione a Camera : 12.10 Al via nell'aula della Camera la discussione generale sul Decretone, che contiene le norme sul reddito di cittadinanza e sulla quota 100in materia pensionistica. Gli iscritti a parlare sono 33, e per il dibattito generale è prevista una decina di ore. E' possibile che nel pomeriggio di domani il governo blindi il testo con la fiducia.

Decretone - al via discussione a Camera : 12.10 Al via nell'aula della Camera la discussone generale sul Decretone, che contiene le norme sul reddito di cittadinanza e sulla quota 100in materia pensionistica. Gli iscritti a parlare sono 33, e per il dibattito generale è prevista una decina di ore. E' possibile che nel pomeriggio di domani il governo blindi il testo con la fiducia.

Decretone - commissioni danno via libera. Sì a pensione di cittadinanza e riscatto laurea per over 45. Lunedì il testo in aula : Lunedì arriverà in aula il “Decretone“, il testo che contiene tra le altre cose il reddito di cittadinanza e gli interventi sulla previdenza con Quota 100. E con alcune significative novità dopo che, la notte tra venerdì e sabato, le commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera hanno dato mandato al relatore di portarlo in aula per un voto che sarà quasi certamente con la fiducia. Rispetto al testo arrivato dal Senato è stato ...

Decretone - via libera in commissione. Ok pensione di cittadinanza e riscatto della laurea agevolato anche per gli over 45 : Le Commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera hanno chiuso nella notte tra venerdì e sabato l'esame degli emendamenti al Decretone su reddito e pensioni e dato mandato al relatore per portare il ...

Decretone - via libera in commissione Riscatto laurea agevolato per gli over 45 : Le commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera danno il via libera al provvedimento che lunedì approderà in Aula. Protesta del Pd che ha abbandonato i lavori