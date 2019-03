Bike sharing | un imprenditore vuole riciclare le biciclette rotte

Bike sharing - in Cina c’è un esercito di biciclette rotte. Un imprenditore sa come riciclarle : Un cimitero di biciclette abbandonate del Bike sharing a Shanghai, Cina (Getty Images) Yangon (Myanmar) – La Cina è da sempre la terra della bicicletta. Non è un caso che sia qui che il fenomeno del Bike sharing, soprattutto quello free floating, noto anche in Italia in diverse città per i brand MoBike e Ofo, sia esploso con numeri incomparabili al resto del mondo. Una pratica teoricamente ecologica, che nel corso degli anni però ha ...

Un Imprenditore Vuole Riparare le Bici del Bike sharing Cinese e Regalarle agli Studenti Birmani : Mike Than Tun Win è un Imprenditore seriale del Myanmar, e ha lanciato la sua idea che sposa in pieno i principi dell’economia circolare. Uno dei cimiteri di Bike-Sharing cinesi Yangon – La Cina è da sempre la terra della Bicicletta. Non è un caso che sia qui che il fenomeno del Bike Sharing, soprattutto quello “free floating”, noto anche in Italia in diverse città per i brand MoBike e Ofo, sia esploso con numeri incomparabili al resto del ...

Fallisce società di Bike sharing - Roma invasa da rottami di biciclette : Per le strade di Roma ci si imbatte in molte biciclette abbandonate , con ruote bucate, senza sellini e danni al telaio. A " Striscia la Notizia " si scopre che tutti questi velivoli appartengono alla ...

Parma. Attive 7 nuove postazioni di Bike Sharing : Procede il percorso legato alla Riforma della Mobilità attraverso azioni volte alla promozione della sostenibilità ambientale con l’attivazione di 7

Crisi del Bike sharing cinese! Perchè Ofo e Mobike sono al capolinea? : Le prospettive di allora, vedevano Ofo e MoBike come i 2 players in grado di conquistare il mondo con le loro app di Bike Sharing. E' già bancarotta per la Ofo? Dicembre 2018. Al 27enne Dai Wei, ...