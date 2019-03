BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 28 marzo alle 17 conferenza in via Scienze

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 15 marzo alle 17 conferenza in via Scienze : 'I discepoli e le discepole di Gesù' al centro di una conversazione tra Piero Stefani e Silvia Zanconato 14-03-2019 / Giorno per giorno Avrà come tema 'I discepoli e le discepole di Gesù' la ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 6 marzo alle 17 conferenza in via Scienze : 'Gerusalemme liberata': la storia del 'vero codice Gonzaga' ripercorsa da Carla Molinari 05-03-2019 / Giorno per giorno Ripercorrerà la storia del 'vero codice Gonzaga' della 'Gerusalemme liberata' la ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Lunedì 4 marzo alle 17 presentazione in via Scienze : 'Vivere è scrivere': Bassani raccontato per immagini in un libro a cura di Portia Prebys e Gianni Venturi 01-03-2019 / Giorno per giorno Si propone come una 'biografia visiva di Giorgio Bassani' il ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 1 marzo alle 16 - 30 conferenza di Gaetano Sateriale nell'ambito del 'Carnevale degli Este 2019' : ... nella progettazione e nella realizzazione di una serie di eventi: cortei, recitazione, danza antica, spettacoli. Così il Palio si trasformò in una manifestazione i cui aspetti spettacolari e ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 13 febbraio alle 17 incontro in via Scienze : Con la Compagnia del Libro alla scoperta delle 'pulsioni dell'animo umano' raccontate da James Graham Ballard 12-02-2019 / Giorno per giorno Sarà dedicato allo scrittore britannico James Graham ...